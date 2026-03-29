Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού στα Τρίκαλα

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αυτισμού, το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ του Δήμου Τρικκαίων (β΄ βάρδια), σε συνεργασία με το ΚΔΗΦ ”Χαμόγελα Ελπίδας” διοργανώνει κοινή δράση ευαισθητοποίησης και αποδοχής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Απριλίου, στις 18.00, στον χώρο μπροστά από το Δημαρχείο Τρικκαίων.

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες κατανόησης του αυτισμού, δράσεις που προάγουν τη συμπερίληψη καθώς και δημιουργικές ομαδικές εμπειρίες, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά, να γνωρίσουν και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα.

“Στόχος μας”, όπως αναφέρει το ΚΔΑΠ “ΗΦΑΙΣΤΟΣ”,“είναι να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα:Μία κοινωνία που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, είναι μία κοινωνία πιο δίκαιη για όλους. Σας περιμένουμε να ενώσουμε τις φωνές μας για έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς”.