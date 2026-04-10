Δράσεις και ενημέρωση για τον αυτισμό στα Τρίκαλα

Την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού τίμησαν με εκδήλωση το προσωπικό και οι φιλοξενούμενοι/ες του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ήφαιστος» (β’ βάρδια), σε εκδήλωση που σε συνεργασία με το «Χαμόγελα Ελπίδας», πραγματοποιήθηκε τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2026 στον πεζόδρομο της Ασκληπιού.

Οι δράσεις αφορούσαν σε μουσικοχορευτικά δρώμενα, γεμάτα ζωντάνια και δημιουργικότητα, ενώ στον χώρο υπήρχαν πάγκοι με χειροποίητες κατασκευές και διαδραστικά παιχνίδια.

Οι παρευρισκόμενοι/ες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις, γνωρίζοντας από κοντά το έργο των δομών, σε επαφή με τα παιδιά και τους ωφελούμενους.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της αποδοχής, της ισότητας και της συμπερίληψης, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αγάπης και σεβασμού προς τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστη η αντιδήμαρχος Σοφία Αλεστά, ενώ παραβρέθηκε η προϊσταμένη του τμήματος Μέριμνας Παιδικής Ηλικίας (Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας), το προσωπικό του ΚΔΑΠ ΜΕΑ “ΗΦΑΙΣΤΟΣ” (β’ βάρδια) με την υπεύθυνη κ. Γωγώ Κατσιανάκου και του Κέντρου Φροντίδας “Χαμόγελα Ελπίδας” με την υπεύθυνη κ. Ρίτσα Πολύζου.

Από το γραφείο Τύπου