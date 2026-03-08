Διψήφια τα ποσοστά ανεργίας σε νέους και γυναίκες σε Τρίκαλα και Θεσσαλία – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Οι νέοι και οι γυναίκες φαίνεται να πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς αμφότερες οι δύο κατηγορίες καταγράφουν διψήφια ποσοστά.

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15- 19 ετών (19,9%) και 20- 24 ετών (17,3%).

Στα Τρίκαλα, όπως και σε όλη τη Θεσσαλία, πολλοί νέοι παραμένουν μακροχρόνια άνεργοι ή αναγκάζονται να δεχτούν θέσεις μερικής ή προσωρινής απασχόλησης, χωρίς προοπτική σταθερής εργασίας.

Επίσης ένα ποσοστό 18,6% των ανέργων είναι νέοι που δεν έχουν εργαστεί ποτέ, ενώ το 58% των ανέργων αναζητά εργασία για ένα έτος ή περισσότερο.

Στη Θεσσαλία, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ποσοστά ανεργίας 10,8%, ενώ οι άνδρες μόλις 6,3%., ενώ στο συνολικό ποσοστό ανέρχεται στο 8,1%

