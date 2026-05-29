Διπλή δράση με αλληλεγγύη και φροντίδα στις κοινωνικές δομές του Δήμου Τρικκαίων

Τους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες του Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων και του Κοινωνικού Εστιατορίου του Δήμου Τρικκαίων αφορούσε η δράση με τίτλο «Αλληλεγγύη και Φροντίδα» που υλοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.

Στον αύλειο χώρο των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Τρικκαίων (Ομήρου 6), με τη συνεργασία των εργαζομένων των δομών και εθελοντριών κομμωτριών, οι ωφελούμενοι/ες των δύο δομών είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν υπηρεσίες περιποίησης και καλλωπισμού κεφαλής. Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της αξιοπρέπειας και της κοινωνικής τους ένταξης.

Η κ. Νατάσα Κουτελίδα και η κ. Σούλα Οικονόμου προσέφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, επιμελούμενες τα κουρέματα και τον καλλωπισμό των ωφελούμενων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος φροντίδας και αλληλεγγύης. Κατά τη διάρκεια της δράσης προσφέρθηκαν εδέσματα και ροφήματα, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περάσουν δημιουργικά και ευχάριστα τον χρόνο τους.

Τον Δήμο Τρικκαίων εκπροσώπησε ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Τρικκαίων για θέματα ΑμεΑ Βασίλης Τσιούτσιας, που ευχαρίστησε τις εθελόντριες κομμώτριες για την πολύτιμη προσφορά τους, καθώς και το προσωπικό των Δομών για τη συμβολή τους στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης. Παρέστησαν επίσης, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Στυλιανή Πελίγκου και η προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας Βέρα Ντάκου.

Το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και το Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

