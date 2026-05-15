Διεθνής Ημέρα Μουσείων με περιηγήσεις σε 6 μουσεία του Δήμου Τρικκαίων

Ανοιχτά Μουσεία και το 2026 από τον Δήμο Τρικκαίων με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026. Η Ημέρα αυτή τιμάται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου και ο Δήμος Τρικκαίων αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο των μουσείων στην εκπαίδευση, την ιστορία και την κοινωνική ζωή.

Αυτό επιτυγχάνεται με το να παρέχεται δωρεάν περιήγηση σε 6 μουσειακούς χώρους που λειτουργεί ο Δήμος Τρικκαίων, είτε μέσω της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού είτε μέσω της e-trikala ΑΕ.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων τιμά και την ιστορία και την προσφορά του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων, μέσω της ίδιας δράσης.

Ετσι, στις 18 Μαΐου 2026 θα είναι ανοιχτοί και επισκέψιμοι για τους μαθητές των σχολείων και τους πολίτες, οι εξής χώροι:

– Δημοτικό Ιστορικό Αθλητικό Μουσείου (οδός Καποδιστρίου 13)

– Δωροθέα Σχολή (Συλλογή Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων – οδός Στρατηγού Στέφανου Σαράφη 42)

– Μουσείο Τσιτσάνη (οδός Καρδίτσης 1)

– Λαογραφικό Μουσείο Τρικάλων (οδός Γαριβάλδη 6)

– Μουσείο Δημήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη (οδός Στέλιου Μαγειρία, πλησίον ΔΕΥΑΤ).

– Μύλος Ματσόπουλου (βιομηχανικό κτήριο)

Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται με δωρεάν περιήγηση από τις 09:00 έως τις 14:00.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός επισκέψεων και ραντεβού, μέσω των εξής τηλεφωνικών αριθμών

– για το Αθλητικό Μουσείο 24313 53518 και 24313 53523,

– για τη Δημοτική Φιλαρμονική 6974079197 (κ. Οδυσσέας Τράντος),

– για το Μουσείο Τσιτσάνη 2431077977,

– για το Λαογραφικό Μουσείο 2431353568 και 2431353569.

– για το Μουσείο Δημήτρη και Λέγκως Κατσικογιάννη 2431353568 και 2431353569.

– για τον Μύλο Ματσόπουλου 6972858395.