Διαμαρτυρία Τρικαλινών κατόχων δίτροχων τρέιλερ αυτοκινήτου

Την έντονη διαμαρτυρία τους προς την πολιτεία εκφράζουν οι Τρικαλινοί κάτοχοι τρέιλερ αυτοκινήτου για την κατακόρυφη αύξηση του κόστους άδειας κυκλοφορίας.

Ο αναγνώστης μας κ. Νίκος Μπραζιτίκος μας γράφει σχετικά: «Ακυρώσανε τις παλιές σε άδειες και ζητάνε να βγούνε νέες με παράβολο περίπου 250€.

Γιατί δεν μπορούν να ανανεώσουν την παλιά άδεια με ένα μικρό παράβολο και πρέπει στη σημερινή εποχή να ζητούν το παραπάνω ποσό;

Θέλουμε να είμαστε νομοταγείς αλλά όχι με παράλογους φόρους πέραν του δέοντος.

Προς τιμή της η Διεύθυνση Συγκοινωνιών Τρικάλων (για το παραπάνω θέμα) όταν ρωτήθηκε από το υπουργείο ζήτησε να ορίσουν ένα μικρό χρηματικό παράβολο για όσους έχουν άδεια για την ανανέωση της.

Αντί αυτής της λογικής πρότασης την οποία δεν έκανε δεκτή το υπουργείο, κατά διαστήματα ανανεώνανε την ημερομηνία λήξης της υπουργικής απόφασης με νέα απόφαση. Τώρα όμως δεν ανανεώσανε άλλη φορά την πιο πάνω υπουργική απόφαση με νέα.

Κάποια στιγμή το θέμα θα πρέπει να λήξει με μία σωστή ανθρώπινη απόφαση ώστε να έχουμε νόμιμη άδεια στο τρέιλερ που κατέχουμε».

Με τιμή

Νικόλαος Μπραζιτίκος

trikalaenimerosi.gr

*Η φωτογραφία είναι αρχείου