Διακρίσεις Τρικαλινών μαθητών στον 86ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών “Ο Θαλής”

Το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συγχαίρει θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες που πέτυχαν στον 86 ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών «Ο Θαλής», ο οποίος διοργανώνεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς μαθηματικών διαγωνισμών στη χώρα μας.

Η επιτυχία των μαθητών αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας, της συνέπειας και της υψηλού επιπέδου μαθηματικής σκέψης που επέδειξαν, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τον ρόλο της μαθηματικής παιδείας στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των νέων.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν ουσιαστικά στην προετοιμασία και καθοδήγηση των μαθητών, καθώς και στις οικογένειές τους για τη στήριξη και την ενθάρρυνση που προσέφεραν.

Το Παράρτημα Τρικάλων της ΕΜΕ θα συνεχίσει να στηρίζει και να προάγει δράσεις που καλλιεργούν την αγάπη για τα Μαθηματικά και ενισχύουν την επιστημονική σκέψη των μαθητών.

Ευχόμαστε στους διακριθέντες μαθητές καλή συνέχεια και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στην επόμενη φάση, στον 86 ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό « Ο Ευκλείδης» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2025.

1. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7ο ΠΕΙΡΑΜ.ΓΥΜΝ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

3. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7ο ΠΕΙΡΑΜ. ΓΥΜΝ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΝΕΛΑ ΣΟΦΙΑ 7ο ΠΕΙΡΑΜ. ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

5. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

7. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

8. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 7ο ΠΕΙΡΑΜ. ΓΥΜΝ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

9. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΛΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

10. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΤΖΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

11. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

12. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ-ΘΩΜΑΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

13. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

14. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΡΕΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

15. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 7ο ΠΕΙΡΑΜ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

16. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΔΑΜΙΑΝΗ-ΕΛΕΝΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

17. Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΚΤΟΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

18. Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7ο ΠΕΙΡΑΜ. ΓΥΜΝ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

19. Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΗΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

20. Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΟΥΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

21. Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΜΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

22. Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

23. Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

24. Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

25. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

26. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

27. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

28. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΤΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4ο ΠΕΙΡΑΜ. ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

29. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΤΟΥΡΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

30. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

31. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΚΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

32. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΙΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

33. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

34. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΥΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ

35. Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 3ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

36. Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΛ ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

37. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 8ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

38. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

39. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ 7ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

40. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΧΗΣ ΑΡΙΣΤΕΔΗΣ 1ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ