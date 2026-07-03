Διακοπές ρεύματος τις επόμενες ημέρες σε περιοχές των Τρικάλων

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ, τις επόμενες ημέρες, σε περιοχές των Τρικάλων για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΣΑΒΒΑΤΟ 04/07/2026

Από ώρα 08:00 – 10:30 στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 25η Μαρτίου, Αγ. Αναργύρων, Μαντάλου, Μελά, Ματαραγκιώτου, Νικοτσαρά, 25ης Μαρτίου και περιλαμβάνει τμήματα των παραπάνω οδών καθώς και τμήματα των οδών Οικουμενίου, Αγ. Επίσκεψης, Σεραφείμ, Λίγγου , Αγ. Μαρίνης, Σεραφείμ, Ιακωβάκη, Άγρα, Στράβωνος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05/07/2026

Από ώρα 08:00 έως 15:00 στa χωριά Λειβαδοχώρι, Παράμερο, Ψάρρο και η Σήραγγα της Γκρόπας.

ΤΡΙΤΗ 07/07/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στον δρόμο προς Ελάτη από την διασταύρωση προς Στουρναραιικα έως και μετά την ταβέρνα ΑΝΩΓΙ. Τα χωριά Κοτρώνι, οι οικισμοί Αναβρυσούλα, Αγ. Γεώργιος, ποιμνιοστάσια, η ταβέρνα ΧΑΜΨΑΣ, Η ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ, η Ελάτη, το βενζινάδικο AEGEAN, οι οικισμοί Βλάχα, Λιπιότα, Βλαταναίοι καθώς και η ταβέρνα ΑΝΩΓΙ.

Ολιγόλεπτη διακοπή από ώρα 08:00 – 8:15 και 14:00 – 14:15 από το χιονοδρομικό Περτουλίου έως το Δροσοχώρι.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.