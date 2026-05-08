Διακοπές ρεύματος τις επόμενες ημέρες σε περιοχές των Τρικάλων

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τις επόμενες ημέρες σε περιοχές των Τρικάλων για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/05/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στα Τρίκαλα στην περιφερειακή Τρικάλων αριστερά και δεξιά από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου έως και το Μουσικό Γυμνάσιο(Εργ. Κλιάφας, ξηροί καρποί Μόκιας, μάνδρες αυτ/των, βιολογικός). Τμήμα της οδού Πατουλιάς από το κτίριο Δ.Ε.Κ.Ε αριστερά και δεξιά έως την περιφερειακή Τρικάλων καθώς και στην συνέχεια αυτής μπετό Παπακώστας , Εμπόριο σιδήρου Γαλάνης, μηχανουργείο Μερκατάς, ανακύκλωση Βαγγελοκώστας. Στην οδό Λαρίσης , μεταφορική Βαρνάβα, συνεργείο Ψιλούτσικος .Στην οδό Πατουλιάς από το ύψος πρώην εμπόριο σιδήρου Σκρέτα αριστερά και δεξιά και στη συνέχεια αυτής έως εμπόριο σιδήρου Γαλάνης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/05/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στα χωριά Χαλίκι , Ανθούσα, Κατάφυτο, Πολυθέα, Μηλιά Γαρδικίου ,Καλλιρόη, Αγ. Παρασκεύη, Αθαμανία, Παλαιοχώρι Γαρδικίου, οικισμός Γούρνες, Ι.Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και ο χώρος αναψυχής στην γέφυρα Αλεξίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/05/2026

Από ώρα 08:00 – 12:00 στα Στουναρείκα ο οικισμός Ράχωβο. Από ώρα 08:00 – 15:00 στο Παλαιομονάστηρο στην Ε.Ο Τρικάλων – Άρτας από το ύψος πριν το γήπεδο αριστερά – δεξιά περιμετρικά του γηπέδου και το βόρειο τμήμα του χωριού καθώς στον νέο περιφερειακό δρόμο Πύλης πριν την είσοδο του χωριού αριστερά – δεξιά έως την έξοδο Πύλης. Το χωριό Πύλη βιοτεχνίες, Φ/Β, αρδευτικά, βουστάσια, χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια, Ι.Μονή Γκούρας. Από ώρα 11:00 – 15:00 στα Στουρναρείκα ο οικισμός Ποταμιά.

ΠΕΜΠΤΗ 14/05/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 στην Ελάτη από τις κατασκηνώσεις πρώην ΠΙΚΠΑ έως μετά την ταβέρνα ΑΝΩΓΙ καθώς οι οικισμοί Βλάχα, Λιπιοτά, Βλατανέοι.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.