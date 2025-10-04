Διακοπές ρεύματος τις επόμενες ημέρες σε περιοχές των Τρικάλων

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., τις επόμενες ημέρες, σε περιοχές των Τρικάλων, για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 06/10/2025

Από ώρα 09:00 – 15:00 στα χωριά Χαλίκι , Ανθούσα, Κατάφυτο, Πολυθέα , Μηλιά , Γαρδίκι , Καλλιρόη , Αγ.Παρασκεύη , Αθαμανία , ΠαλαιοχώριΓαρδικίου, οικισμός Γούρνες , Ι.Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και ο χώρος αναψυχής στην γέφυρα Αλεξίου.

Από ώρα 09:00 – 12:00 στο χωριό Πιαλεία αρχή του χωριού περιμετρικά της βρύσης και όλος ο οικισμός ΠαλαιοχώριΠιαλείας, βουστάσια, χοιροστάσια , φ/β, βιοτεχνίες , βιομηχανίες των παραπάνω περιοχών.

ΤΡΙΤΗ 07 /10/2025

Από ώρα 09:00 – 15:00 στο χωριό Κοτρώνι, Οικ. Άγιος Γεώργιος καθώς και ο δρόμος Πύλης – Ελάτης από την διασταύρωση για Στουρναρείκα έως και πρίν την Ελάτη (ταβέρνες Αναβρυσούλα , Χαμψάς , Η Φωλιά των Κυνηγών , Το Άσπρο Λιθάρι).

Από ώρα 11:30 – 13:30 στα Στουρναρείκα θέση Παναγιά.

Από ώρα 13:30 – 15:00 στο χωριό Στουρναρείκα πάνω από την εκκλησία στο κέντρο του χωριού.

Από ώρα 09:00 – 11:00 στα χωριά Αγ. Προκόπιος , Καλόγεροι , Βροντερό , τμήμα οικισμού Λογγιές Αγ. Κωνσταντίνου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08/10/2025

Από ώρα 08:00 – 11:00 στα Τρίκαλα στο Κηπάκι Σαραγίων και στις οδούς Βας.Αγορίτσα , Παπαρούνη , Ανθέων,8η Πάροδος και μηχανοστάσιο Δήμου.

Από ώρα 12:00 – 13:00 στο 4χιλ. Τρικάλων – Καλαμπάκας περιμετρικά του φανοποιϊουΛούγγος και οι οικίες έναντι αυτού.

ΠΕΜΠΤΗ 09/10/2025

Από ώρα 09:00 – 13:00 στα χωριά Άνω Μέση Κάτω Παλαιοκαρυά.

Από ώρα 12:00 – 13:00 στις Λογγιές Αγ.Κωνσταντίνου.

Από ώρα 13:00 – 15:00 στους Γόμφους τμήμα του χωριού από το κέντρο προς Μουζάκι.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.