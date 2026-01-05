Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη και Πέμπτη σε περιοχές των Τρικάλων

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη σε περιοχές των Τρικάλων, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/01/2026

Από ώρα 08:00 – 10:00 το χωριό Δροσερό, Φ/Β, αρδευτικά , βιοτεχνίες.

ΠΕΜΠΤΗ 08/01/2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 ο οικισμός Θεμελέϊκα στο Ξυλοπάροικο και το χωριό Κόρη, αρδευτικά , βουστάσια , ποιμνιοστάσια.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.