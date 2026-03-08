Διακοπές ρεύματος την ερχόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τις επόμενες ημέρες σε περιοχές των Τρικάλων για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΔΕΥΤΕΡΑ 09/03/2026

Από ώρα 08:00 – 13:00 τα χωριά: Γλίνος, Νομή και τμήμα της Φανερωμένης προς το Γλίνος, Φ/Β, βουστάσια , αρδευτικά.

ΤΡΙΤΗ 10 – 03 – 2026

Από ώρα 08:00 – 15:00 το χωριό Κεραμίδι.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 – 03 – 2026

Από ώρα 08:00 – 12:00 στα Τρίκαλα στις οδούς Αλιάκμωνος και Μετεώρων αριστερά πίσω από το S/M ΓΑΛΑΞΙΑ, στην οδό Μετεώρων τα Νo 181, 183, 185 και οι παράδρομοι της οδού σε αυτό το ύψος, η οδός Μακρυγιάννη αριστερά – δεξιά, η οδός Μάνεση αριστερά – δεξιά, η οδός Μετεώρων δεξιά από την οδό Βαρατάση έως Νο 240 και όλοι οι παράδρομοι αυτών αριστερά – δεξιά, η οδός Αβαρκιώτη Ιωάννη, η οδός Βάμβα από Καλαμπάκας και η αντιπροσωπεία της FIAT αριστερά – δεξιά έως την οδό Βλασοπούλου και η οδός Μετεώρων δεξια.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.