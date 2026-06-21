Διακοπές ρεύματος σήμερα στα Τρίκαλα – Δείτε τις περιοχές

Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, από τις 08:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, σε εκτεταμένες περιοχές της πόλης των Τρικάλων και της ευρύτερης περιφερειακής ζώνης, στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χωρίς ρεύμα θα παραμείνουν περιοχές κατά μήκος της Περιφερειακής Οδού Τρικάλων, από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου έως το Μουσικό Γυμνάσιο, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται αριστερά και δεξιά του οδικού άξονα.

Η διακοπή επεκτείνεται επίσης στην οδό Πατουλιάς, από το κτίριο της Δ.Ε.Κ.Ε. έως την Περιφερειακή Οδό Τρικάλων, καθώς και σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στη συνέχεια της διαδρομής, όπως μονάδες επεξεργασίας υλικών, μηχανουργεία και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Επιπλέον, επηρεάζονται τμήματα της οδού Λαρίσης, όπου βρίσκονται μεταφορικές επιχειρήσεις και συνεργεία, καθώς και το τμήμα της οδού Πατουλιάς από το ύψος του πρώην εμπορίου σιδήρου Σκρέτα έως την περιοχή του εμπορίου σιδήρου Γαλάνη.