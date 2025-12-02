Διακοπές ρεύματος αυτή την εβδομάδα στα Τρίκαλα

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά αυτή την εβδομάδα ο ΔΕΔΔΗΕ στα Τρίκαλα για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Αναλυτικά:

ΤΡΙΤΗ 02/12/2025

1. Από ώρα 08:00 – 15:00 στην επαρχιακή οδό Κεραμιδίου – Λάρισας από τον κόμβο Φαρκαδώνας αριστερά – δεξιά έως την γέφυρα του Πηνειού ποταμού, αρδευτικά , φ/β , βουστάσια , χοιροστάσια.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03/12/2025

1. Από ώρα 08:00 – 15:00 στα Τρίκαλα στην οδό Μακεδονίας από το ύψος της Θεοδοσοπούλου αριστερά – δεξιά έως την οδό 5ου Συντάγματος καθώς και το συγκρότημα ΖΙΝΤΖΙΟΒΑ.

ΠΕΜΠΤΗ 04/12/2025

1. Από ώρα 08:00 – 12:00 στην οδό Δελληγιώργη από το ύψος της Λιακατά και Δελληγιώργη αριστερά – δεξιά έως την Δελληγιώργη Νο 44 και Νο 51 καθώς και στην οδό Πελέκη αριστερά – δεξιά από την οδό Φιλίας των Λαών και Πελέκη αριστερά – δεξιά έως την οδό Μαυροκορδάτου και Πελέκη καθώς και στην οδό Μαυροκορδάτου Νο 54 , 54 και 56.

2. Από ώρα 12:00 – 15:00 στο Ριζαριό στο Βόρειο τμήμα του χωριού στην περιφέρεια , αποθήκες , αρδευτικά , ποιμνιοστάσια , βουστάσια.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/12/2025

1. Από ώρα 08:00 – 15:00 στα Τρίκαλα στην οδό Καλαμπάκας δεξιά από το ύψος της οδού Κουτσούφλιανης έως την οδό Κλεισθένη από την πλεύρα πρώην ΕΛΤΑ καθώς και όλοι οι κάθετοι και παράλληλοι αυτής.

2. Από ώρα 08:00 – 12:00 στο χωριό Φανερωμένη στην περιφέρεια αριστερά από τον δρόμο προς Νομή , θερμοκήπια , αρδευτικά , βουστάσια , ποιμνιοστάσια , φ/β.

3. Από ώρα 12:00 – 14:00 αρδευτικά Πετροπόρου , βουστάσια , χοιροστάσια , φ/β , ποιμνιοστάσια.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής.