Διαβούλευση στον Δήμο Πύλης για την κυκλοφοριακή μελέτη του οικισμού

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ανοικτή Διαβούλευση με την Παρουσίαση της Α’ Φάσης της ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 12.00 στην αίθουσα του Δημαρχείου Πύλης, από τους μελετητές του μελετητικού Γραφείου που ανέλαβε την σύνταξη της παραπάνω μελέτης με την συμμετοχή αρκετού κόσμου και φορέων της Πύλης.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ανέφερε τα εξής:

Είναι η πρώτη διαβούλευση και καλέσαμε τους Φορείς της Πύλης και δημότες για να ακούσουμε τις προτάσεις τους για μια πόλη με μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, από την πλευρά μου τόσο εγώ και πιστεύω και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θα είμαστε δίπλα στο μελετητικό Γραφείο να βοηθήσουμε, και να εξετάσουμε για τα έργα που έχουμε προγραμματισμένα έργα που θα κάνουμε όπως η δημιουργία κόμβων, το κολυμβητήριο το κλειστό Γυμναστήριο για την θα έλθει περισσότερος κόσμος στην Πύλη, στην συνέχεια αναφέρθηκε και σε άλλα σημαντικά έργα που έχουν προγραμματιστεί, όπως η δημιουργία παρκινγκ, σκεπαστής αγοράς και η κατασκευή νέου Εργοταξίου.

Τέλος ο κ. Μαράβας επισήμανε «Είμαστε από τους λίγους Δήμους της Χώρας που έχουμε συντάξει αυτού του μεγέθους κυκλοφοριακή μελέτη».

Κατόπιν έγινε η παρουσίαση τεσσάρων εναλλακτικών σεναρίων για την διαχείριση της κινητικότητας στην περιοχή μελέτης από τους μελετητές της κυκλοφοριακής μελέτης.

Τα σενάρια που παρουσιάστηκαν ήταν τα εξής:

Σενάριο 1: Οφιοειδής διάταξη του άξονα της οδού ΠΕΟ Τρικάλων Άρτας /Αγίου Βησσαρίωνος.

Με το συγκεκριμένο σενάριο διατηρείται η αμφίδρομη κίνηση στην οδό Αγίου Βησσαρίωνος. Στο σενάριο περιλαμβάνονται διατάξεις έτσι ώστε να διασφαλίζονται θέσεις στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού, να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση και να μην ευνοείται η ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων από ΙΧ.

Σενάριο 2: Αριστερόστροφος δακτύλιος

Στο συγκεκριμένο σενάριο εξετάζεται η μονοδρόμηση της οδού ΠΕΟ Τρικάλων Άρτας (Αγίου Βησσαρίωνος) στο τμήμα Ηρώων 1940-Αποδήμων Πορτινών με κατεύθυνση προς την ανατολή.

Σενάριο 3: Δεξιόστροφος δακτύλιος (μέσω Ηρώων 1940)

Στο συγκεκριμένο σενάριο εξετάζεται η μονοδρόμηση της οδού ΠΕΟ Τρικάλων Άρτας (Αγίου Βησσαρίωνος) στο τμήμα Αποδήμων Πορτινών –Ηρώων 1040 με κατεύθυνση προς τη δύση.

Σενάριο 4: Δεξιόστροφος δακτύλιος (μέσω 25ης Μαρτίου)

Στο συγκεκριμένο σενάριο εξετάζεται μονοδρόμηση της οδού ΠΕΟ Τρικάλων Άρτας (Αγίου Βησσαρίωνος) στο τμήμα Αποδήμων Πορτινών –Ηρώων 1940 με κατεύθυνση προς την δύση.

Από την δημόσια διαβούλευση προκρίθηκε το 1ο σενάριο, που διατηρεί την αμφίδρομη κίνηση στην οδό Αγίου Βησσαρίωνος.

Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν δυο διαβουλεύσεις, που θα συζητηθεί διεξοδικότερα το 1ο σενάριο με σκοπό την διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

Παραβρέθηκαν στην δημόσια Διαβούλευση ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας, οι Αντιδήμαρχοι, Οικονομικών κ. Αθανάσιος Κωστάκης, Έργων κ. Σωτήρης Χατζής, Συντονισμού Έργων κ. Παναγιώτης Τσόλας, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος κ. Σπύρος Αποστολόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύλης κ. Αλέξανδρος Τζιουβάρας, ο Γ.Γ. του Δήμου κ. Στέφανος Παιδής, οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βαλάντης Τσιούτσιας, κ. Περικλής Μητρονάτσιος, κ. Γεώργιος Αναγνώστου, κ. Γεώργιος Χήρας, η Πρόεδρος του Ε.Σ. Πύλης κ. Μαριλένα Γκρέκου, ο Αστυνόμος Α΄ κ. Δημήτριος Γκουλιόπουλος, ο Αστυνόμος Β’ κ. Αλέξανδρος Πελτέκης.