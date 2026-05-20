Διήμερο μίτινγκ στίβου από το ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) διοργανώνει τους Αγώνες Στίβου «Trikala Athletics» στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων “Χρήστος Παπανικολάου – Σοφία Σακοράφα“, την Παρασκευή 22 Μαΐου για τους μαθητές – μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας από 10:00 έως 12:30 και το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 για τους αθλητές – αθλήτριες των Ελληνικών αθλητικών σωματείων σε συνεργασία με την ΕΑΣ, ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας από 16:00 έως 21:00. Η τελετή έναρξης θα διεξαχθεί από 19:00 έως 19:30

Το “Trikala Athletics” είναι ένα ετήσιο meeting Στίβου των Τρικάλων το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα αγώνων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (World Athletics) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου (ΣΕΓΑΣ).

Είναι ένα διεθνές Meeting Στίβου, με παράλληλες αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις το οποίο διοργανώνεται σε μια περιοχή με αθλητική ιστορία, γνώση, εμπειρία και αθλητικές εγκαταστάσεις. Είναι το μοναδικό meeting στίβου το οποίο διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο έχοντας για το λόγο αυτό και την επιστημονική και προπονητική υποστήριξη του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων.