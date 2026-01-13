Διήμερο επετειακών εκδηλώσεων για τον Τσιτσάνη και το ρεμπέτικο στα Τρίκαλα

Ένα διήμερο εκδηλώσεων με αφορμή τον θάνατο του Βασίλη Τσιτσάνη διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2026.

Καθώς στις 18 Ιανουαρίου 2026 συμπληρώνονται 42 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου τρικαλινού δημιουργού του λαϊκού τραγουδιού (και 111 από τη γέννησή του), ο Δήμος Τρικκαίων, το Μουσείο Τσιτσάνη, ο Δημοτικός Κινηματογράφος Τρικάλων και η Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων ετοίμασαν προβολή ταινίας και μουσική εκδήλωση με βασικό αντικείμενο τα ρεμπέτικα ως τρόπο έκφρασης και τη σχέση τους με την αγάπη και τον έρωτα.

Προβολή ταινίας

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Στις 21:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου, στον Μύλο Ματσόπουλου, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Ρεμπέτικα, τα μπλουζ της Ελλάδας». Είσοδος ελεύθερη.

Μουσική εκδήλωση «Ρεμπέτικα για αγάπες και έρωτες»

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ρεμπέτικα τραγούδια και αυθεντικές μελωδίες για την αγάπη και τον καημό του έρωτα

Το ρεμπέτικο τραγούδι υπήρξε πάντα βαθιά ανθρώπινο. Ανάμεσα σε καημούς, ξενιτιές και δυσκολίες, ο έρωτας κατέχει ξεχωριστή θέση: παθιασμένος, ανεκπλήρωτος, τρυφερός ή πληγωμένος. Από τις πρώτες πενιές του μπουζουκιού μέχρι τις σπαρακτικές ή χαρούμενες εξομολογήσεις των στίχων, τα ρεμπέτικα τραγούδια μιλούν για την αγάπη χωρίς μάσκες και φτιασίδια.

Η θρυλική φωνή της «Αθηναϊκής Κομπανίας» Σοφία Εμφιετζή και ο Βαλάντης Καπουρελάκος, παρέα με την «Ορχήστρα των Τρικάλων» προσκαλούν τους τρικαλινούς σ’ αυτό το μουσικό ταξίδι. Να θυμηθούμε, να νιώσουμε και να τραγουδήσουμε μαζί τον έρωτα όπως τον τραγούδησε το ρεμπέτικο: αληθινά και με ψυχή.

Μέσα από τις μελωδίες και τους στίχους που μιλούν απλά και ανθρώπινα, οι μεγάλοι του ρεμπέτικου μας αφηγούνται τον έρωτα όπως τον έζησαν: χωρίς ωραιοποιήσεις, με πόνο και χαρά μαζί. Τραγούδια που γεννήθηκαν σε άλλες εποχές, αλλά συνεχίζουν να μας συγκινούν. Κάθε τραγούδι είναι μια εξομολόγηση για έρωτες παθιασμένους, απαγορευμένους, προδομένους, αλλά και τρυφερούς, γεμάτους λαχτάρα και αλήθεια.

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στο Μουσείο Τσιτσάνη στις 8:30 μμ , με ελεύθερη είσοδο σας προσκαλούμε να αφεθείτε σε αυτό το μουσικό ταξίδι, να σιγοτραγουδήσετε, να συγκινηθείτε και να θυμηθείτε πως ο έρωτας, όπως και το ρεμπέτικο, είναι πάντα αληθινός, βαθιά ανθρώπινος και διαχρονικός.

Τραγουδούν:

Σοφία Εμφιετζή

Βαλάντης Καπουρελάκος

Με την «Ορχήστρα των Τρικάλων» παίζουν οι μουσικοί:

Σάκης Κοντονικόλας – Πιάνο & ενορχήστρωση

Γιώργος Ρέτος – Κωστας Τζιαμπαλής – Μπουζούκια

Στέφανος Σεκέρογλου – Βιολί

Νεκτάριος Παπαγεωργίου – Κλαρίνο

Γιάννης Καρακαλπακίδης – Κιθάρα

Κώστας Λάμπας – Μπάσο

Διοργάνωση: Μουσείο Τσιτσάνη – e-Trikala ΑΕ. Εκτέλεση παραγωγής : music box production

Από το γραφείο Τύπου