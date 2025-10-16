Διήμερη γιορτή κόμικς στα Τρίκαλα

Ο Δήμος Τρικκαίων το Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων και ο Σύλλογος Κόμικς και Τεχνών «ΕΤουΚου», συνδιοργανώνουν για ακόμη μια χρονιά, μια διήμερη γιορτή των κόμικς στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κωμωδίας, που πραγματοποιείται με τη υποστήριξη και αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η γιορτή διοργανώνεται το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, από τις 5 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων, με ελεύθερη είσοδο.

Τα τελευταία χρόνια, η Τέχνη των Κόμικς έχει κερδίσει δικαίως τη θέση που της αρμόζει ανάμεσα στις Καλές Τέχνες, αναγνωριζόμενη διεθνώς ως η 9η Τέχνη. Η δυναμική της ανάπτυξη είναι πλέον αισθητή σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τα κόμικς εφαρμόζονται και αξιοποιούνται σε πλήθος τομέων, από τον κινηματογράφο και τα ψηφιακά μέσα, μέχρι την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Αντίστοιχα, τα φεστιβάλ κόμικς έχουν εξελιχθεί σε διεθνές πολιτιστικό φαινόμενο, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων και επισκεπτών. Με γνώμονα αυτή τη διαρκώς αυξανόμενη πολιτιστική δυναμική διοργανώνεται και φέτος η μεγάλη γιορτή των Κόμικς στην πόλη των Τρικάλων.

Πρόγραμμα και Δράσεις

Artist Alley – Χώρος Καλλιτεχνών με συμμετοχές από Θεσσαλούς δημιουργούς, οι οποίοι θα διαθέσουν τα έργα τους σε ένα μεγάλο bazaar.

Προβολές βραβευμένων παιδικών ταινιών και κινούμενων σχεδίων από το TAF (Thessaloniki Animation Festival).

Έκθεση “Noir & Blanc” σε συνεργασία Εκδόσεων του Κάμπου και Comicdom Press.

Sketch Event – Διαδραστική εκδήλωση, όπου το κοινό μπορεί να σκιτσάρει live μαζί με τον καλλιτέχνη.

Παιδικά Εργαστήρια Κόμικς και Εικονογράφησης.

