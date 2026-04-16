Διάρρηξη σε εκκλησίες σε Μαυρέλι και Λογγά Καλαμπάκας

Αναστάτωση επικρατεί στις τοπικές κοινωνίες του Μαυρελίου και της Λογγάς Καλαμπάκας, έπειτα από περιστατικά διάρρηξης που σημειώθηκαν σε εκκλησίες των δύο χωριών το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στους ιερούς χώρους προκαλώντας φθορές, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Τις ειδήσεις των κλοπών επιβεβαίωσαν οι πρόεδροι των χωριών, κ. κ. Κλεισιάρης, Γκόγκος, οι οποίοι ενημερώθηκαν άμεσα για τα περιστατικά.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες ενδείξεις, οι δράστες προκάλεσαν υλικές ζημιές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν αφαιρεθεί αντικείμενα.

Για τα δύο περιστατικά έχει ήδη ενημερωθεί η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Νικόλαος Γκιάτας(Μούρης)/stagonnews.gr