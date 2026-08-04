Διάκριση της Hermes Team του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο 1ο Hellenic Robotics Forum

Σημαντική διάκριση κατέγραψε η φοιτητική ερευνητική ομάδα Hermes Team του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο 1ο Hellenic Robotics Forum (HRF 2026), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 1-2 Ιουλίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Κέντρο Αριστείας HERON (Hellenic Robotics Center of Excellence), μέσω της Μονάδας Αριστείας HERON του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, και αποτέλεσε σημαντικό σημείο συνάντησης για την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα στους τομείς της Ρομποτικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις, επαγγελματίες της βιομηχανίας και μέλη της ελληνικής επιστημονικής διασποράς, με περισσότερες από 110 παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, κεντρικές ομιλίες, θεματικά πάνελ και ζωντανές επιδείξεις τεχνολογίας.

Η Hermes Team είχε πολυεπίπεδη παρουσία στη διοργάνωση, παρουσιάζοντας το ερευνητικό έργο που αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον τομέα της υποστηρικτικής ρομποτικής τεχνολογίας. Η ομάδα συμμετείχε σε Spotlight Session, παρουσιάζοντας την πιο πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνά της, ενώ στο πλαίσιο του Poster Session παρουσίασε την εργασία με τίτλο “HERMES EXO: Empowering mobility with modular Lower-limb robotic exoskeleton for CYBATHLON 2024”.

Η εργασία εστιάζει στον καινοτόμο, αρθρωτό σχεδιασμό ρομποτικού εξωσκελετού κάτω άκρων, με εφαρμογές στην υποστήριξη της κινητικότητας και στην ανάπτυξη τεχνολογιών αποκατάστασης. Παράλληλα, η ομάδα συμμετείχε με εκθεσιακό περίπτερο, παρουσιάζοντας το έργο της, αναπτύσσοντας επαφές με ερευνητές και επαγγελματίες του πεδίου και επικοινωνώντας την πορεία της προετοιμασίας της για τον διεθνή διαγωνισμό CYBATHLON.

Αποκορύφωμα της συμμετοχής της Hermes Team αποτέλεσε η απονομή του Best Student Paper Award, διάκριση που αναγνωρίζει την ποιότητα και την επιστημονική αξία της φοιτητικής ερευνητικής εργασίας της ομάδας. Η βράβευση αποτελεί σημαντική επιτυχία για τα μέλη της Hermes Team και αναδεικνύει τη δυναμική της φοιτητικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς και τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την καινοτομία και την πρακτική εφαρμογή.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα του έργου που παράγεται από φοιτητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ενισχύει την παρουσία του Ιδρύματος σε σύγχρονα πεδία αιχμής, όπως η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη και οι υποστηρικτικές τεχνολογίες.

Η Hermes Team συνεχίζει την ερευνητική της προσπάθεια, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την ανατροφοδότηση που αποκόμισε από τη συμμετοχή της στο HRF 2026, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου της και την εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε επόμενες διεθνείς προκλήσεις.