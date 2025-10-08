Διάκριση μαθητριών του 1ου ΓΕΛ Τρικάλων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας

Το 1ο βραβείο κατέκτησε ομάδα μαθητριών του 1ου ΓΕΛ Τρικάλων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Γρίφων Συνθετικής Βιολογίας iGEM Athens 2025.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων συγχαίρει θερμά τις μαθήτριες:

Κουτσιούμπα Μαρία

Μαγκούφη Μελίνα

Μπρέντα Χρυσάνθη (Ομάδα 1)

καθώς και τις μαθήτριες:

Καραποστόλη Μελίνα Ελευθερία

Κολέτσου Κωνσταντίνα

Μπαντίκου Παρασκευή (Ομάδα 2)

για τη συμμετοχή τους στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Γρίφων Συνθετικής Βιολογίας 2025, που διοργανώθηκε από την ομάδα iGEM Athens και διεξήχθη πανελλαδικά την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες Γενικών Λυκείων, οι οποίοι/ες διαγωνίστηκαν σε ομάδες 1-3 ατόμων, αναλαμβάνοντας την επίλυση γρίφων σχετικών με τη Συνθετική Βιολογία και τις εφαρμογές της. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός για τη συμμετοχή και καθοδήγηση των ομάδων του σχολείου μας ήταν η βιολόγος κ. Χριστίνα Τσεκούρα.

“Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι η Ομάδα 1 του σχολείου μας, αποτελούμενη από τις μαθήτριες Κουτσιούμπα Μαρία, Μαγκούφη Μελίνα και Μπρέντα Χρυσάνθη, κατέκτησε το 1ο Βραβείο στον Διαγωνισμό, ανάμεσα στις 10 ομάδες που βραβεύτηκαν συνολικά. Η χαρά μας για την επιτυχία της ομάδας των μαθητριών μας είναι ακόμη μεγαλύτερη, δεδομένου ότι κατέλαβαν την 1η θέση στη σειρά κατάταξης σε όλη την Ελλάδα.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της συστηματικής δουλειάς, της ομαδικότητας και της δημιουργικότητας των μαθητών και μαθητριών μας.

Τους ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχίσουν να εξελίσσονται, να δημιουργούν και να προοδεύουν, φέρνοντας πάντα επιτυχίες στον εαυτό τους και τιμή στο σχολείο μας”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.