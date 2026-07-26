Δημ. Κουρέτας: «Ο αθλητισμός των μεγάλων διαδρομών στο τρέξιμο στο ποδήλατο και στο κολύμπι, ταπεινώνει το σώμα σου»

Στο σύγχρονο τρόπο ζωής, τα μηχανήματα αλλά και για την τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μυεί με τρόπο αδιόρατο και ύπουλο σε μια αλλαγή του πλαισίου αξιών μας . Ειδικά ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται να προσφέρει και θα το κάνει τελικά πολλά πράγματα στον άνθρωπο . Δεν είναι η βελτίωση της σωματικής υγείας όπως θέλουν να κάνουν με μηχανήματα που θα σου τρίβουν τα ποδια πέντε λεπτά και θα είσαι σαν να έκανες δέκα χιλιόμετρα τρέξιμο . Ο αθλητισμός των μεγάλων διαδρομών στο τρέξιμο στο ποδήλατο και στο κολύμπι , ταπεινώνει το σώμα σου. Σε κάνει ταπεινό . Και αυτό κανένα μηχάνημα και κανένα AI δεν θα μπορέσει να στο δώσει . Είναι σίγουρο ότι κάπου σε ένα ουρανοξύστη της νέας Υόρκης κάποιος ευκατάστατος φοραει κολάν χρυσό που κανει όσο το ποδήλατο μου, και πληρώνει τον προσωπικο του γυμναστή όσο ένα μηνιατικο ενός αναπληρωτή νεοδιοριστου εκπαιδευτικού . Όμως εμείς να μείνουμε στα άλλα στα παλιά στα γήινα. Ο κόσμος μας αλλάζει γρήγορα . Το ζούμε . Ας ψάξουμε λίγο τι μας κρατάει κοντά στις διαχρονικές μας ανάγκες . Όχι στις νέες της μόδας .

Με αυτές τις σκέψεις τελειώνοντας τη σημερινή προπόνηση σταμάτησα να πάρω καφέ στη γειτονιά . Μπροστά μου κάποιος παράγγελνε

Θέλω κρουασάν με διπλή Μερέντα. Με γνώρισε . Αχ κύριε κουρετα τι να κάνω ;

Να μου δώσεις το μισό γιατί έκανα πενήντα χιλιόμετρα