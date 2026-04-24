Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων: Βράβευση μικρών παιδιών για τη φιλαναγνωσία τους 

«Με ένα βιβλίο δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας». Η φράση αυτή της συγγραφέως Ευαγγελία Μινάρδου περιέκλεισε το νόημα της βράβευσης των 42 τακτικότερων παιδιών – αναγνωστών/τριών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων, το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου 2026, στον χώρο της Βιβλιοθήκης.

Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου και λίγες ημέρες μετά την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου (η εκδήλωση μεταφέρθηκε λόγω καιρικών συνθηκών), οι μικροί και οι μικρές «βιβλιοφάγοι» μετείχαν σε μια ακόμη όμορφη γιορτή που οργάνωσε το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Αρχικώς η κ. Τζένη Ρώσσιου, στέλεχος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, καλωσόριζε παιδιά και γονείς – κηδεμόνες, αναφερόμενη στη φετινή τιμώμενη χώρα για το Παιδικό Βιβλίο, την Κύπρο και κεντρικό μήνυμα το «Φυτέψτε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει».

Στο πλαίσιο αυτό, η συγγραφέας κ. Ευαγγελία Μινάρδου στη σύντομη ομιλία της αναφέρθηκε στα θετικά στοιχεία της ανάγνωσης, στους κόσμους που ανοίγονται, στη μαγεία που ξεδιπλώνεται.

Ευχαρίστησε, δε, το προσωπικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων για τις δράσεις που υλοποιεί. Νωρίτερα, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Μιχάλης Λάππας και η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη, τόνισαν τη σημασία και την προσφορά της Βιβλιοθήκης διαχρονικά στην Παιδεία και τον Πολιτισμό των Τρικάλων.

Κοινό μήνυμα όλων, η φιλαναγνωσία που προωθείται από τους γονείς – κηδεμόνες στα παιδιά, την ώρα των προκλήσεων που εκπορεύονται από την τεχνολογία και τη χρήση της.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η προϊσταμένη του τμήματος Πολιτισμού (Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού) κ. Μαρίζα Τσιούτσια. Παραβρέθηκε, επίσης, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Δρ. Αγαθοκλής Αζέλης.

Ακολούθησε η βράβευση των αναγνωστών και αναγνωστριών των μικρότερων ηλικιών, που επιμένουν να λατρεύουν τα βιβλία.

Σημειώνεται ότι στον χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί και μια άκρως επιμελημένη έκθεση παιδικού βιβλίου.

Από το γραφείο Τύπου