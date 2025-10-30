Δημοσιεύθηκαν τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα του “Θεσσαλία” 2021-2027

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει για τη δημοσίευση των νέων Προσκλήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, «Επιχειρώ έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και «Αναπτύσσομαι έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027, με συνολική δημόσια δαπάνη ποσού 20.000.000€ έκαστος και με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Σκοπός των δράσεων είναι η υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε τομείς και προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από την Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2021-2027 και σε επιλεγμένους ΚΑΔ από τους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Υπηρεσιών.

Στόχος των δράσεων είναι η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η αύξηση των εξαγωγών, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν αναδειχθεί από την Περιφερειακή Εξειδίκευση της ΕΣΕΕ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

«Επιχειρώ Έξυπνα»: νέες και υπό σύσταση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (ΜΜΕ) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1/1/2023 και έπειτα ή θα συσταθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης , πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής που περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση και προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης.

που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1/1/2023 και έπειτα ή θα συσταθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης που περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση και προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σε «Αναπτύσσομαι έξυπνα»: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (ΜΜΕ) επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο σε επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχουν συσταθεί με ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2023, διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ (Κύριος ή/και δευτερεύων ΚΑΔ) κατά τη χρήση 2024 και πληρούν το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή αποδεικτικών διαθεσιμότητας κεφαλαίων, από τα οποία θα τεκμηριώνεται η κάλυψη τουλάχιστον του 25% του συνόλου των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Προτάσεων & Ποσοστό Ενίσχυσης:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 € έως και 425.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης ορίζεται 70%.

Οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 2831/2023 (De Minimis).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες που θα μπορούν να ενταχθούν ως επιλέξιμες εφόσον πληρούν τους όρους που τίθενται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης, είναι οι κάτωθι:

Δαπάνες προσωπικού

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα

Δαπάνες για Κτήρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών

Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα έως 3 πιστοποιητικά

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

Δαπάνες Λογισμικού

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

Έμμεσες Δαπάνες

​Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Υποβολή & Αξιολόγηση Αιτήσεων

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/).

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 13.00 και ως ημερομηνία λήξης η Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15.00.

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.

Πληροφόρηση: Επιμελητήριο Τρικάλων

Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος, Επιχ/κή Σύμβουλος

Τηλ. 2431027493 (εσωτ.106), e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr