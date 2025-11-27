Δημογραφικό και έργα στην ατζέντα Σακκά στην Αθήνα

Δύο θέματα κυριάρχησαν την Τετάρτη στις επαφές του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά στην Αθήνα. Το πρώτο, το δημογραφικό, καθώς στο Ζάππειο Μέγαρο διεξήχθη ημερίδα με διοργανώτρια την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» και θέμα «Tο δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής».

Στην ημερίδα μίλησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου και πολλά στελέχη των πολυτέκνων και της οικονομικής ζωής της χώρας. Με τον Πρωθυπουργό και την κ. Μιχαηλίδου ο κ. Σακκάς είχε ολιγόλεπτη συζήτηση.

Ακολούθως ο Δήμαρχος Τρικκαίων μετέβη στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης κ. Σάββα Χιονίδη. Στη συνάντηση τέθηκαν και συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά τον Δήμο Τρικκαίων , σε σχέση με την πορεία έργων που έχουν σχεδιαστεί από τη δημοτική αρχή.

Από το γραφείο Τύπου