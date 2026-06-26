Δημήτρης Ρεντζιάς: Το Φως που δεν Επιζήτησε Χειροκρότημα

«Καθώς το φως του δειλινού σμίγει με τη σιωπή των αιώνων, ο Δημήτρης Ρεντζιάς υψώνει τη φανέλα του Α.Ο.Κ. Το “10” που την κοσμεί δεν ολοκληρώνει απλώς μια διαδρομή, αλλά την καθιστά κατώφλι. Είναι η επιστροφή στην απόλυτη ενότητα, εκεί όπου η πληρότητα του παρελθόντος γεννά την ουσία της επόμενης μεγάλης αρχής.

«Λήσεται μὲν γὰρ ἴσως τὸ αἰσθητὸν φῶς τις, τὸ δὲ νοητὸν ἀδύνατόν ἐστιν, ἢ ὥς φησιν Ἡράκλειτος: “τὸ μὴ δῦνόν ποτε πῶς ἄν τις λάθοι;”»

(Θα ξεφύγει ίσως κανείς από το αισθητό φως, αλλά είναι αδύνατο να ξεφύγει από το νοητό. Ή, όπως λέει ο Ηράκλειτος: πώς να κρυφτεί κανείς από αυτό που δεν δύει ποτέ;)

Υπάρχουν άνθρωποι που διασχίζουν τη ζωή μας σαν φως καθαρό, αδιαπραγμάτευτο: απαραίτητο για να διακρίνουμε την ουσία των πραγμάτων, μα αδύνατον να αιχμαλωτιστεί σε όρια.

Ο δικός μας άνθρωπος —ο φίλος, ο δάσκαλος, ο Δήμαρχος— ήταν ακριβώς αυτό: μια ακτινοβολία που δεν επεδίωκε να κατέχει, αλλά να διαχέεται, φωτίζοντας τον δρόμο μας δίχως να ζητά ανταλλάγματα, σαν μια φλόγα που ζεσταίνει το είναι μας, αφήνοντάς μας πάντα ελεύθερους να αντικρίσουμε τον ορίζοντα.

Σε έναν κόσμο που έμαθε να επιβιώνει μέσα από κατασκευασμένες εικόνες και να κυνηγά το εφήμερο χειροκρότημα, εκείνος επέλεξε τον δύσβατο δρόμο: αυτόν της αθόρυβης δημιουργίας και της αδιαπραγμάτευτης ακεραιότητας. Δεν ακολούθησε ποτέ το πλήθος. Η δική του πυξίδα δεν έδειχνε τη δημοφιλία, αλλά την Αλήθεια.

«Δεν επιδίωξε ποτέ να τραβήξει το βλέμμα. Του αρκούσε να φωτίζει.»

Ο αυθεντικός του λόγος αποτελούσε το καθαρό αποτύπωμα μιας σμιλεμένης προσωπικότητας, καρπό βαθιάς παιδείας και πνευματικής συγκρότησης.

Η προσωπικότητά του δίχως γκρίζες ζώνες. Ήταν απόλυτος, ζωντανός, προικισμένος με εκείνο το σπάνιο θάρρος που πολλοί ονομάζουν «τσαμπουκά», μα ταυτόχρονα βαθιά ευαίσθητος. Το φως του είχε μια ιδιότητα σχεδόν ιερή:

Σε ζέσταινε , αν ήσουν έτοιμος να δεχτείς την αγάπη και την καθοδήγησή του.

, αν ήσουν έτοιμος να δεχτείς την αγάπη και την καθοδήγησή του. Σε έκαιγε, αν προσπαθούσες να σταθείς απέναντι στην αλήθεια του με δόλο.

Η κρίση των άλλων ουδέποτε στάθηκε βάρος επάνω του· λειτούργησε σαν εργαλείο που “γυάλιζε” την ψυχή του. Λειαίνοντας τις αιχμηρές γωνίες του εγωισμού του, τον μετέτρεπε σε κάτι πιο φωτεινό για τον κόσμο. Μια τέτοια λείανση, όμως, απαιτεί έναν πυρήνα από ατσάλι· μια εσωτερική βάση τόσο γερή, που επιτρέπει στον άνθρωπο να εξελίσσεται χωρίς ποτέ να χάνει το σχήμα της δικής του αλήθειας.

Το κύρος του ήταν εγγενές και αδιαμφισβήτητο, οι τίτλοι ήταν γι’ αυτόν μια περιττή λεπτομέρεια. Ήταν Δήμαρχος στην πράξη, όχι στο αξίωμα· Δάσκαλος στο ήθος, όχι στην έδρα. Με την πίστη του στον Θεό ως μοναδικό στήριγμα, πέτυχε το πιο σπάνιο και δύσκολο: να παραμείνει, έως τέλους, ο Εαυτός του.

Δημήτρη Ρεντζιά, σ’ ευχαριστούμε.

Σ’ ευχαριστούμε που μας έμαθες τι σημαίνει να «ακτινοβολείς» χωρίς προβολείς. Που μας απέδειξες ότι ένας Λόγος, ένα βλέμμα και ένα σταθερό περπάτημα αρκούν για να μεταμορφώσουν έναν ολόκληρο τόπο.

Άλλωστε, όπως μας δίδαξες, αν προσφέρεις στους ανθρώπους το φως, θα βρουν από μόνοι τους τον δρόμο μέσα στο συνεχώς δονούμενο κοινωνικό αρχιπέλαγος.

Με βαθιά αίσθηση ελπίδας και πνευματικής βεβαιότητας, προσευχόμαστε για την ατέρμονη πρόοδο της ψυχής σου προς το «άπειρο κάλλος» του Θεού.

Ιούνιος 2026 – «Οκτώ χρόνια μετά»

Νικηφόρος ΡΕΝΤΖΙΑΣ