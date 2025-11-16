Δημήτρης Παπαστεργίου: Πάνω από 9,3 εκατ. πολίτες απέκτησαν Προσωπικό αριθμό

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από το πόσοι πολίτες έχουν λάβει τον Προσωπικό Αριθμό, μέχρι τώρα. Και αυτό διότι σύμφωνα με τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη ο Προσωπικός Αριθμός έχει αποδοθεί σε 9.300.125 πολίτες, ενώ 640.900 νέες αστυνομικές ταυτότητες έχουν εκδοθεί με την αναγραφή του. Αρχικά αποδόθηκε με επιβεβαίωση του πολίτη μέσω της πλατφόρμας myInfo ή των ΚΕΠ, με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων αλφαριθμητικών ψηφίων του αριθμού.

Η πρώτη περίοδος

Η εν λόγω περίοδος αυτή ξεκίνησε με την ενεργοποίηση της myInfo και διήρκεσε έως τις 5 Νοεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία σε αυτό το διάστημα, 2.651.632 πολίτες προχώρησαν σε έκδοση Προσωπικού Αριθμού μέσω επιβεβαίωσης στοιχείων και επιλογής των δύο πρώτων χαρακτήρων. Από το σύνολο των προαναφερόμενων Προσωπικών Αριθμών, οι 226.000 εκδόθηκαν μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και οι 844 μέσω Προξενικών Αρχών.

Την ίδια περίοδο υπήρξαν σημαντικές διορθώσεις αλλά και επικαιροποιήσεις στη μητρώα. Σύμφωνα με πληροφορίες του parapolitika.gr υπήρξαν 839.115 διαφορές στην αναγραφή των στοιχείων πολιτών μεταξύ βασικών μητρώων του Δημοσίου, 132.647 περιπτώσεις πολυεγγραφών και 11.426 περιπτώσεις κενών ή μη έγκυρων τιμών. Επίσης, σε συνεργασία με την Ε.Λ.ΑΣ., αναπτύχθηκε μηχανισμός αυτόματης απενεργοποίησης παλαιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας για 27.171 στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Η δεύτερη φάση

Πλέον βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση η οποία σχετίζεται με την αυτοματοποιημένη απόδοσή του. Αυτό το στάδιο ξεκίνησε στις 6 Νοεμβρίου 2025 και συνεχίζεται καθημερινά. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε πολίτες των οποίων τα στοιχεία ταυτίζονται πλήρως ανάμεσα στο Μητρώο Πολιτών και το Φορολογικό Μητρώο (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης). Μέχρι σήμερα, 6.602.000 πολίτες έχουν λάβει τον ΠΑ τους μέσω αυτής της αυτόματης διαδικασίας. Μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο πολίτης επιβεβαιώνει τα στοιχεία του μέσω myInfo ή ΚΕΠ χωρίς επιλογή ψηφίων, και ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται αυτόματα. Με τον τρόπο αυτό έχουν λάβει Προσωπικό Αριθμό 46.493 πολίτες. Ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών δεν τον έχουν λάβει ακόμη, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε εξέλιξη στοχευμένες ενέργειες.

Η πρώτη κατηγορία αφορά δικαιούχους που διαθέτουν ΑΜΚΑ αλλά όχι ΑΦΜ, αριθμός που εκτιμάται έως και 1,2 εκατ. πολίτες. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκεται σε εξέλιξη οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ για ανήλικους χωρίς ΑΦΜ, ενώ παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) και η ΑΑΔΕ σχεδιάζουν νέα διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ σε όλους τους δικαιούχους χωρίς ΑΦΜ (νεογέννητα, ανήλικους, ενήλικους). Οι νέες εγγραφές στο Μητρώο ΑΦΜ ανιχνεύονται αυτόματα, και όταν υπάρχει πλήρης ταύτιση στοιχείων, αποδίδεται άμεσα ΠΑ. Αν η ταύτιση είναι μερική, η διαδικασία ολοκληρώνεται με επιβεβαίωση μέσω myInfo.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει δικαιούχους με ΑΦΜ, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια πλήρους ταύτισης στα μητρώα. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται Έλληνες και αλλοδαποί που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτών — με ενδεικτική εγγραφή – και αλλοδαποί που είναι σε Μητρώα Αλλοδαπών. Δεν υπάρχει τελική εκτίμηση αλλά εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περισσότερους από 2 εκατ . Η απόδοση του για αυτές τις περιπτώσεις γίνεται μετά από επιβεβαίωση μέσω myInfo, ενώ προγραμματίζεται μαζική αυτόματη απόδοση όταν οι σχετικές μεταβολές στα μητρώα οδηγήσουν σε πλήρη ταύτιση.

Ένα ποσοστό των περιπτώσεων αυτών αφορά πολίτες που δεν κατοικούν ή δεν δραστηριοποιούνται πλέον στην Ελλάδα, καθώς και πολύ-εγγραφές ή ουσιαστικά ανενεργές εγγραφές, οι οποίες με την εκκαθάρισή τους αναμένεται να μειώσουν αισθητά το πλήθος. Τέλος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εξετάζονται οι περιπτώσεις αλλοδαπών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αλλοδαπών. Για ένα μέρος αυτών, αναμένεται πλήρης ταύτιση και απόδοση ΠΑ μετά την ενσωμάτωση του Μητρώου Αλλοδαπών.

Παπαστεργίου: Στόχος να περάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στη δεύτερη φάση της σημαντικής μεταρρύθμισης

Από την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μέσω του parapolitika.gr τονίζει ότι «περισσότεροι από 9 εκατ. πολίτες έχουν ήδη λάβει τον Προσωπικό Αριθμό και συνεχίζουμε με συνέπεια ώστε σύντομα κάθε πολίτης να διαθέτει τον δικό του ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης. Στόχος να περάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στην επόμενη φάση αυτής της σημαντικής μεταρρύθμισης: στην ουσιαστική αξιοποίηση του Προσωπικού Αριθμού στις καθημερινές συναλλαγές με το Δημόσιο, κάνοντας την επαφή των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες πιο απλή και φιλική».

«Ο Προσωπικός Αριθμός βάζει τέλος στην ανάγκη να χρησιμοποιούμε πολλούς διαφορετικούς αριθμούς – ΑΦΜ, ΑΜΚΑ -, ενώ παράλληλα βοηθά να τακτοποιήσουμε ασυμφωνίες και λάθη στα δημόσια μητρώα, που συχνά δημιουργούσαν εμπόδια σε βασικές διαδικασίες», επισημαίνει ακόμη. «Έτσι, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται χωρίς άσκοπη ταλαιπωρία και χωρίς να χρειάζεται να επαναλαμβάνουν στοιχεία από υπηρεσία σε υπηρεσία. Την ίδια στιγμή, το κράτος αποκτά επικαιροποιημένα και ορθά δεδομένα, κάτι που μας επιτρέπει πιο στοχευμένο σχεδιασμό πολιτικών και εξατομικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών», καταλήγει ο κ. Παπαστεργίου.

Γιάννης Α. Πολίτης (parapolitika.gr)