Δημήτρης Παπαστεργίου: Μέσο για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου μιλάει στο «Μ» και την Ντόρα Κουτροκόη για τις νέες ρυθμίσεις που έρχονται να βελτιώσουν την ποιότητα και την ασφάλεια στις ζωές των πολιτών, αλλά και για το πόσο σημαντική είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Περιγράφει τις διευκολύνσεις που θα προσφέρει ο Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων, ενώ επίσης αναλύσει το πως θα προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών κατά την εφαρμογή της απαγόρευσης χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 15 ετών.

Εξηγεί γιατί ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις κάμερες οδικής ασφάλειας, αλλά και πως θα βελτιώσουν την πρόληψη και την παραγωγικότητα οι νέοι θερμικοί δορυφόροι που εκτοξεύτηκαν για λογαριασμό της χώρας μας.

Την περασμένη Πέμπτη υπερψηφίστηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου σας και κάνατε λόγο για μια «νέα εποχή ψηφιακής λειτουργίας του κράτους, με περισσότερη ταχύτητα, διαφάνεια και καλύτερες υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις». Ποιες ρυθμίσεις υποστηρίζουν κάτι τέτοιο;

Πρόκειται για ένα ερανιστικό νομοσχέδιο –και πλέον νόμο του κράτους–, δηλαδή ένα νομοσχέδιο που ρυθμίζει πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους ζητήματα, χωρίς να υπάρχει ένα και μόνο κεντρικό θέμα. Με το συγκεκριμένο, ερχόμαστε να θεσμοθετήσουμε μια σειρά από ενέργειες και μέτρα που βελτιώνουν τη λειτουργία του κράτους.

Κατ’ αρχάς, φέρνουμε εσωτερικά μέτρα για να εφαρμοστεί ευρωπαϊκός κανονισμός για το τεχνικό σύστημα «μόνον άπαξ», δηλαδή να δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να μην υποβάλλουν επανειλημμένα τα ίδια δικαιολογητικά σε διάφορες δημόσιες αρχές κρατών-μελών της ΕΕ. Τα έγγραφα αυτά θα αντλούνται αυτόματα και με ασφάλεια, εφόσον ο πολίτης συναινεί. Δηλαδή εάν κάποιος θέλει να εργαστεί σε άλλο κράτος της ΕΕ δεν θα χρειάζεται να προσκομίζει μόνος του τα δικαιολογητικά του.

Ακόμη, φέρνουμε περισσότερες από 800 διαλειτουργικότητες στο κράτος μας, δηλαδή νέες διασυνδέσεις για να «μιλάνε» τα συστήματα μεταξύ τους και να μη χρειάζεται ο πολίτης να χάνει χρόνο και ενέργεια με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θεσμοθετήσαμε το Μητρώο Ανακλήσεων Ελαττωματικών Οχημάτων, έτσι ώστε να ενισχύσουμε ουσιαστικά την οδική ασφάλεια. Οι κάτοχοι οχημάτων θα μπορούν μέσω του Μητρώου να ενημερώνονται άμεσα εφόσον απαιτείται αντικατάσταση προβληματικών εξαρτημάτων ή τεχνικός έλεγχος.

Ακόμη, φέρνουμε περισσότερες πληροφορίες στο MyStreet, για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ή όπου υπάρχουν δημόσιας χρήσης απινιδωτές. Πολύ σημαντικό, ακόμη, το ότι περάσαμε μια διάταξη για την προστασία των πολιτών από περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης μέσω παραπλανητικών SMS και κακόβουλων συνδέσμων. Με τη ρύθμιση που φέραμε επιταχύνεται σημαντικά η διαδικασία αποκλεισμού κακόβουλων ιστότοπων μέσω της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ενώ συγχρόνως θεσπίζεται «Εθνικός Κατάλογος Αποκλεισμού Κακόβουλων Ιστότοπων».

Όπως το λέμε εμφατικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας στη ζωή των πολιτών.

Πόσο έτοιμο είναι πραγματικά το Δημόσιο να χρησιμοποιήσει Τεχνητή Νοημοσύνη, χωρίς λάθη και καθυστερήσεις;

Μα, ήδη αξιοποιούμε τη συγκεκριμένη τεχνολογία στο Δημόσιο! Διανύουμε μία φάση, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη καταφέρει να εκσυγχρονίσει, να βελτιώσει και να αναβαθμίσει το Δημόσιο. Όχι απλά δεν μιλάμε για καθυστερήσεις λοιπόν, αλλά για το ακριβώς αντίθετο. Μιλάμε για ένα κράτος πιο φιλικό, πιο απλό, πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικό που γλιτώνει τον πολίτη από πολύωρες αναμονές, χαρτιά, υπογραφές και άσκοπες μετακινήσεις. Από τις πρώτες μας κινήσεις ήταν η υλοποίηση του ψηφιακού βοηθού mAigov.

Είναι ο ψηφιακός βοηθός στο gov.gr, που απαντά σε ερωτήματα που αφορούν τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση του πολίτη από το κράτος. Μέχρι στιγμής, έχει απαντήσει σε περισσότερα από 4.440.000 ερωτήματα πολιτών. Αναπτύσσουμε ΤΝ σε διάφορους τομείς αλλά και αναπτύσσουμε υποδομές υψηλής υπολογιστικής ισχύος, όπως ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» και το AI Factory «Pharos». Επειδή η ΤΝ βρίσκεται παντού στη ζωή μας, πια, στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήσαμε το σχέδιο νόμου που θα φέρουμε και ρυθμίζει ζητήματα ΤΝ με βάση την ευρωπαϊκή Πράξη AI Act.

Συγκεκριμένα, πάμε να αντιμετωπίσουμε πέντε κρίσιμα ζητήματα: περιορίζουμε τους κινδύνους για θεμελιώδη δικαιώματα, ασφάλεια και προσωπικά δεδομένα, ορίζουμε σαφείς αρχές εποπτείας, ενισχύουμε τη διαφάνεια στη χρήση ΤΝ από τη δημόσια διοίκηση, διευκολύνουμε μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις να καινοτομούν με ασφάλεια και καθορίζουμε αυστηρό σύστημα κυρώσεων, ώστε οι κανόνες να έχουν πραγματικό αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Την περασμένη εβδομάδα είδαμε επίσης και ανακοίνωση συνεργασίας με εταιρεία ειδικευμένη στη φωνητική Τεχνητή Νοημοσύνη. Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό;

Πρόκειται για το Μνημόνιο Κατανόησης που υπογράφηκε στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την εταιρεία ElevenLabs, που θεωρείται διεθνώς από τις κορυφαίες στην ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της φωνής.

Στόχος μας είναι η αξιοποίηση της φωνητικής ΤΝ με τρόπο που να βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω του gov.gr. Αυτή η λειτουργία θα εξυπηρετήσει σημαντικά άτομα με αναπηρία, άτομα μιας κάποιας ηλικίας και γενικά ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη στην ψηφιακή δραστηριότητά τους. Η Ελλάδα καθημερινά αποδεικνύει ότι συμμετέχει ενεργά στις τεχνολογικές εξελίξεις, πρωτοπορεί και φέρνει νέες δυνατότητες που κάνουν καλύτερη τη ζωή όλων των πολιτών.

Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώσατε, επίσης, και τον Ενιαίο Κόμβο Ακινήτων. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι έρχεται να επιλύσει;

Σήμερα, για μια απλή υπόθεση που αφορά ένα ακίνητο, ο πολίτης χρειάζεται να ψάχνει στοιχεία και δικαιολογητικά από διαφορετικές υπηρεσίες και πλατφόρμες. Με τον Ενιαίο Κόμβο Ακινήτων βάζουμε τέλος σε αυτήν την ταλαιπωρία. Δημιουργούμε μια ενιαία ψηφιακή εικόνα για κάθε ακίνητο, ώστε ο πολίτης να μπορεί εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια να έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά στοιχεία.

Έτσι, διευκολύνονται σημαντικά οι συναλλαγές, περιορίζεται η γραφειοκρατία και μειώνονται οι καθυστερήσεις που προκύπτουν σήμερα από διάσπαρτες ή μη επικαιροποιημένες πληροφορίες. Πρόκειται για μια παρέμβαση με πολύ πρακτικό αποτέλεσμα για την καθημερινότητα πολιτών και επαγγελματιών, αλλά και ένα σημαντικό βήμα για ένα κράτος πιο λειτουργικό, πιο αξιόπιστο και πιο σύγχρονο.

Κύριε υπουργέ, από το 2027 η κυβέρνηση προχωρά σε περιορισμούς πρόσβασης ανηλίκων στα social media. Πώς θα εφαρμοστεί πρακτικά αυτό, χωρίς ζητήματα ιδιωτικότητας;

Πράγματι, από την 1η Ιανουαρίου θα υπάρχει περιορισμός πρόσβασης σε συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Η Ελλάδα, κυρία Κουτροκόη, θέλω να υπενθυμίσω ότι βγήκε πρώτη στην Ευρώπη και έθιξε ανοιχτά τον κίνδυνο από τον εθισμό των ανηλίκων στα social media. Πρώτη στην Ε.Ε. παρουσίασε επίσης μία εθνική στρατηγική για την προστασία τους στο Διαδίκτυο. Και πρώτη, μαζί με τη Γαλλία, αποφάσισε να σχεδιάσει τρόπους για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων σε πλατφόρμες με εθιστικό περιεχόμενο.

Η βασική αρχή μας είναι να προστατεύουμε τα παιδιά χωρίς να παραβιάζουμε την ιδιωτικότητά τους. Το Kids Wallet, η εφαρμογή για την εξακρίβωση της ηλικίας, κάνει ακριβώς αυτό. Δεν «βλέπει» προσωπικά δεδομένα, δεν αποθηκεύει συμπεριφορές, δεν παρακολουθεί. Δίνει μόνο την απολύτως αναγκαία πληροφορία. Εάν δηλαδή ο χρήστης είναι πάνω ή κάτω από την ηλικία των 15 ετών. Και υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, αφού το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο λειτουργεί με ευρωπαϊκά πρότυπα και κοινές προδιαγραφές, ώστε να μην υπάρχουν «παραθυράκια» για παρανοήσεις από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στόχος μας δεν είναι ο ψηφιακός έλεγχος της ζωής των παιδιών, αλλά ένα ψηφιακό περιβάλλον πιο ασφαλές, πιο υγιές, πιο ανθρώπινο. Και παράλληλα, πιέζουμε στην Ευρώπη, ώστε η ευθύνη να μη βαρύνει μόνο την πολιτεία ή την οικογένεια, αλλά και τις ίδιες τις πλατφόρμες. Η τεχνολογία πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο προστασίας. Και η Ελλάδα σε αυτήν τη συζήτηση έχει φωνή και ευρωπαϊκό εκτόπισμα.

Περιμένουμε τις κάμερες για την οδική ασφάλεια, ωστόσο βλέπουμε ότι ο διαγωνισμός ακυρώθηκε, λόγω προσφυγών. Ποια είναι η συνέχεια και πώς μπορούν να αποφευχθούν ανάλογες καθυστερήσεις;

Πράγματι, ο διαγωνισμός για τις κάμερες ματαιώθηκε από το υπουργείο λόγω προσφυγών από εταιρείες που θα ήθελαν να είναι στο έργο. Συνολικά, 19 εταιρείες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ο διαγωνισμός θα επαναπροκηρυχθεί εντός των ημερών και θα βελτιωθεί το τεύχος διακήρυξης, που να σημειωθεί ότι είχε βγει σε δημόσια διαβούλευση.

Κατανοούμε απολύτως το ενδιαφέρον της αγοράς για το μεγάλο αυτό έργο, ωστόσο δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην ανάγκη που υπάρχει ώστε όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να βρεθούμε στην ίδια σελίδα για το κοινό καλό. Η οδική ασφάλεια είναι ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας και δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να καθυστερούν έργα που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γι’ αυτό πρέπει να δούμε σοβαρά το ενδεχόμενο ενός πιο αυστηρού πλαισίου απέναντι σε άσκοπες δικαστικές προσφυγές, με στόχο να μη χρησιμοποιούνται καταχρηστικά εις βάρος της ασφάλειας των πολιτών.

Πρόσφατα εκτοξεύτηκαν θερμικοί δορυφόροι για υποστήριξη της Πολιτικής Προστασίας και έλεγχο των πυρκαγιών. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 200 εκατ. ευρώ. Τι σημαίνει για τη χώρα και ποιο είναι το απτό όφελος για τους πολίτες;

Είναι τέσσερις οι θερμικοί δορυφόροι που εκτοξεύτηκαν πρόσφατα και συνολικά έχουμε φτάσει τους 17. Η δράση αυτή είναι στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων και η Ελλάδα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Με τον τρόπο αυτόν αποκτούμε πλέον τα δικά μας δεδομένα, τη δική μας εικόνα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Δηλαδή, δεδομένα και δυνατότητες που η χώρα μας θα αναγκαζόταν να αγοράσει από άλλες χώρες. Πλέον με τους θερμικούς δορυφόρους θα έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίζουμε έγκαιρα εστίες πυρκαγιάς και καμένες εκτάσεις, ενώ θα παρέχονται πολύτιμα στοιχεία για το περιβάλλον, τα δάση, τους υδάτινους πόρους, τις υδατοκαλλιέργειες και τις αστικές θερμικές νησίδες.

Τα οφέλη δεν σταματούν εκεί. Ακόμη και στον τομέα της γεωργίας, οι δορυφόροι θα προσφέρουν σε παραγωγούς πολύτιμα δεδομένα και πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, πώς να εξοικονομούν νερό ή πόρους με έναν πιο έξυπνο τρόπο, προς όφελος της παραγωγής και των καλλιεργειών τους.

Όλο αυτό σημαίνει ότι επενδύουμε σε καλύτερη πρόληψη, μεγαλύτερη ασφάλεια και σε νέες δυνατότητες για την ελληνική οικονομία. Το όφελος, φυσικά, πηγαίνει άμεσα και έμμεσα στον πολίτη.

Πηγή: ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ\ Ντόρα Κουτροκόη