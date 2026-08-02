Δημήτρης Παπαστεργίου: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στις υπηρεσίες της Βουλής προς όφελος των πολιτών

Με δύο ολοκληρωμένες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, που αφορούν τόσο την αυτοματοποίηση κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών, όσο και την ανάλυση του κοινοβουλευτικού έργου, επεκτείνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη λειτουργία της Βουλής των Ελλήνων.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης προχωρά στην υλοποίηση έργου που περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση της επίσημης αλληλογραφίας της Γραμματείας του Προέδρου της Βουλής, με αξιοποίηση τεχνολογιών Ρομποτικής Αυτοματοποίησης Διαδικασιών (RPA) και Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη της πλατφόρμας AI@Parliament, η οποία θα επιτρέπει την έξυπνη αναζήτηση και επεξεργασία των πρακτικών και του οπτικοακουστικού υλικού των συνεδριάσεων.

Η προετοιμασία του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η σταδιακή έναρξη λειτουργίας των νέων εφαρμογών προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση της διαχείρισης των διοικητικών διαδικασιών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης πολιτών, δημοσιογράφων, ερευνητών και των υπηρεσιών της Βουλής στην κοινοβουλευτική πληροφορία.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, με δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Κοινοβουλίου, δηλώνοντας ότι «με μεγάλη χαρά προχωρούμε – με την πολύτιμη συνεργασία του αγαπητού προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη – στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης για τις ανάγκες του Κοινοβουλίου. Είναι τεράστιος ο όγκος της πληροφορίας που παράγεται καθημερινά, αλλά και η ανάγκη των πολιτών για διαφάνεια και λογοδοσία».

Όπως είπε, «με τη χρήση νέων εφαρμογών, η πρόσβαση στην κοινοβουλευτική πληροφορία γίνεται ταχύτερη, η αναζήτηση του νομοθετικού και κοινοβουλευτικού έργου αποτελεσματικότερη και η διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών πιο οργανωμένη και αξιόπιστη. Πολίτες, δημοσιογράφοι, ερευνητές, αλλά και οι ίδιες οι υπηρεσίες της Βουλής αποκτούν σταδιακά σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την αναζήτηση, την αξιοποίηση και την παρακολούθηση του κοινοβουλευτικού έργου. Έτσι, μειώνεται η γραφειοκρατία, εξοικονομείται χρόνος και το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να επικεντρώνεται σε εργασίες μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας».

Συνεχίζοντας, ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι «αυτή είναι άλλωστε και η κατεύθυνση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη: να αξιοποιούμε την τεχνολογία ως μέσο για ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο διαφανές και πιο φιλικό προς τον πολίτη. Η ψηφιακή μετάβαση αφορά πλέον κάθε πτυχή της δημόσιας λειτουργίας και βασική προϋπόθεση για μια Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην ψηφιακή εποχή».

Κεντρικό σκέλος του έργου αποτελεί η αυτοματοποίηση τριών κρίσιμων διοικητικώπου αφορούν την επίσημη αλληλογραφία της Γραμματείας του προέδρου της Βουλής και μέχρι σήμερα πραγματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό χειροκίνητα, απαιτώντας σημαντικό χρόνο επεξεργασίας.

Η πρώτη διαδικασία αφορά την πρωτοκόλληση και αρχειοθέτηση των εισερχόμενων εγγράφων. Πρόκειται για αιτήματα, προσκλήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, υπηρεσιακά σημειώματα και επίκαιρες ερωτήσεις, τα οποία σήμερα παραλαμβάνονται και διαχειρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Με το νέο σύστημα, θα ανακτώνται αυτόματα σαρωμένα έγγραφα, καθώς και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με τα συνημμένα τους. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα εξάγονται τα απαραίτητα στοιχεία, θα αναγνωρίζεται η κατηγορία κάθε εγγράφου, θα πραγματοποιείται η πρωτοκόλληση και θα δρομολογούνται οι προβλεπόμενες κοινοποιήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η εφαρμογή αναμένεται να αυτοματοποιήσει τη διαχείριση περίπου 350 εισερχόμενων μηνυμάτων ημερησίως, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την καταχώριση και την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Η δεύτερη διαδικασία αφορά την πρωτοκόλληση και αρχειοθέτηση των εξερχόμενων εγγράφων της Γραμματείας. Σε αυτή περιλαμβάνονται οι επίσημες επιστολές που αποστέλλει ο πρόεδρος της Βουλής ή ο Γενικός Γραμματέας, όπως επιστολές για τη συγκρότηση επιτροπών, αλληλογραφία προς δικαστικούς λειτουργούς, αλλά και απαντητικές ή συγχαρητήριες επιστολές. Το σύστημα θα δημιουργεί αυτόματα την εγγραφή πρωτοκόλλου πριν από την αποστολή κάθε εγγράφου, θα συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία, θα εφαρμόζει τους κανόνες κοινοποίησης και θα ενημερώνει τα αρμόδια στελέχη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η τρίτη διαδικασία που εντάσσεται στο έργο αφορά την πρωτοκόλληση και αρχειοθέτηση των εγγράφων επιστολικής ψήφου των βουλευτών στις ονομαστικές ψηφοφορίες της Ολομέλειας. Πρόκειται για μια διαδικασία με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις ταχύτητας και ακρίβειας, καθώς κάθε επιστολή πρέπει να πρωτοκολλείται άμεσα. Η νέα εφαρμογή θα αναγνωρίζει αυτόματα τα εισερχόμενα έγγραφα, θα εντοπίζει τυχόν διορθωτικές επανυποβολές, θα διατηρεί το ιστορικό κάθε καταχώρισης και θα αποστέλλει αυτόματα αναφορά ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Συνολικά, το έργο βασίζεται στον συνδυασμό τεχνολογιών Ρομποτικής Αυτοματοποίησης Διαδικασιών (Robotic Process Automation – RPA) και Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιοποιώντας παράλληλα τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Βουλής.

Τα ψηφιακά bots αναλαμβάνουν την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων ενεργειών, όπως η συμπλήρωση πεδίων, η διαχείριση αρχείων και η αποστολή ειδοποιήσεων, ενώ τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης θα επεξεργάζονται το περιεχόμενο των εγγράφων και θα αναγνωρίζουν αυτόματα κρίσιμες πληροφορίες, όπως τον αποστολέα, το θέμα, τις ημερομηνίες και τις λέξεις-κλειδιά.

Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται ταχύτερη και ακριβέστερη επεξεργασία της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών της Βουλής μπορεί να επικεντρώνεται σε εργασίες που απαιτούν μεγαλύτερη αξιοποίηση γνώσης και κρίσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην προστασία των δεδομένων. Οι υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης παρέχονται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα με την συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, γίνεται η αυτοματοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, αναπτύσσεται η πλατφόρμα AI@Parliament, η οποία αποτελεί ένα νέο ψηφιακό εργαλείο ανάλυσης και αξιοποίησης του κοινοβουλευτικού έργου. Η πλατφόρμα αξιοποιεί τεχνολογίες Generative Artificial Intelligence και Machine Learning για την επεξεργασία των πρακτικών της Βουλής, αλλά και του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού των συνεδριάσεων. Το σύστημα θα μπορεί να αναγνωρίζει αυτόματα τους ομιλητές, να μετατρέπει την προφορική ομιλία σε κείμενο, να συνδέει κάθε φράση με το ακριβές χρονικό σημείο στο οποίο ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και να εξάγει σημαντικά μεταδεδομένα. Στα μεταδεδομένα αυτά περιλαμβάνονται πρόσωπα, οργανισμοί, ημερομηνίες, τοποθεσίες, αλλά και αναφορές στη νομοθεσία, επιτρέποντας μια πιο σύνθετη και αποτελεσματική επεξεργασία του κοινοβουλευτικού περιεχομένου.

Το αποτέλεσμα είναι η μετατροπή της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας από ένα απλό αρχείο βίντεο ή ένα στατικό κείμενο σε ένα διαδραστικό και εύκολα προσβάσιμο ψηφιακό περιβάλλον. Οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν ομιλίες ανά βουλευτή ή θεματική ενότητα και να μεταβαίνουν άμεσα στο αντίστοιχο χρονικό σημείο της συνεδρίασης, χωρίς να απαιτείται η χειροκίνητη αναζήτηση μέσα σε μεγάλης διάρκειας αρχεία ή πρακτικά

Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τη λειτουργία των υπηρεσιών της Βουλής, αλλά και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για τη δημοσιογραφική έρευνα, την επιστημονική μελέτη και την πολιτική ανάλυση.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, με τον τρόπο αυτό, η κοινοβουλευτική δραστηριότητα μετατρέπεται από ένα απλό βίντεο ή κείμενο σε διαδραστικό και εύκολα αξιοποιήσιμο περιεχόμενο. Οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν ομιλίες ανά βουλευτή ή θεματική ενότητα και να μεταβαίνουν απευθείας στο αντίστοιχο χρονικό σημείο της συνεδρίασης. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά το έργο των υπηρεσιών της Βουλής, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες δυνατότητες για δημοσιογραφική έρευνα, επιστημονική τεκμηρίωση και πολιτική ανάλυση, καθιστώντας την κοινοβουλευτική πληροφορία περισσότερο προσβάσιμη και αξιοποιήσιμη.