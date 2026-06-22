Δημήτρης Παπαστεργίου για Pharos AI Factory: O «Δαίδαλος» είναι μόνο η αρχή – Χτίζουμε λύσεις με ελληνικό αποτύπωμα

Ως εργαλείο που μπορεί να δημιουργήσει πραγματική αξία, χαρακτήρισε ο Δημήτρης Παπαστεργίου το Pharos AI Factory, που αναμένεται να αποτελέσει έναν ανοιχτό κόμβο για την Tεχνητή Nοημοσύνη (AI).

Μιλώντας στο Investor Summit 2026 του Growthfund, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν χτίζουμε απλά έναν υπερυπολογιστή. Χτίζουμε τη δυνατότητα της χώρας να αναπτύσσει, δοκιμάζει και εφαρμόζει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα», ανέφερε, περιγράφοντας τη διάρθρωση του Pharos AI Factory, που αναπτύσσεται στο Λαύριο, με πυρήνα τον πρώτο εθνικό υπερυπολογιστή, τον «Δαίδαλο».

Όπως είπε ο κ. Παπαστεργίου, «ο Δαίδαλος είναι μόνο η αρχή», προαναγγέλλοντας ότι το οικοσύστημα εκπαίδευσης, πρόσβασης και τεχνογνωσίας που χτίζεται πάνω σε αυτές τις υποδομές, θα επεκταθεί και σε νέες υποδομές που ετοιμάζονται από την ΕΔΙΤΕ στην Κοζάνη.

«Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ταλέντο και στην Ελλάδα υπάρχει διάχυτο. Χρειάζονται δεδομένα, είναι αυτά τα οποία ανοίξαμε πρόσφατα στο data.gov.gr, 22.000 ανοιχτά και καλής ποιότητας δεδομένα, αλλά και υποδομές», είπε ο κ. Παπαστεργίου και υπογράμμισε την αξία της τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εθνική προοπτική.

Αφροδίτη Σεβαστή: Σήμερα βάλαμε τους πρώτους 4 πελάτες στην πλατφόρμα του Pharos

Με τη σειρά της, η Αφροδίτη Σεβαστή, CEO του Pharos AI Factory αναφέρθηκε στα πρώτα απτά αποτελέσματα. «Έχουμε το πρώτο ανοιχτό μοντέλο για την ελληνική γλώσσα. Σήμερα βάλαμε τους πρώτους 4 πελάτες στην πλατφόρμα του Pharos για την αξιοποίηση των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης», σημείωσε, προσδιορίζοντας ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Pharos τη γνώση, τη συνεργασία και την υπολογιστική ισχύ που θα οδηγήσουν στη δημιουργία πραγματικών λύσεων.

Πηγή: Investor Summit 2026 του Growthfund