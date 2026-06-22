Δεύτερη φάση κατασκευής δικτύου ομβρίων στον οικισμό Ρομά Κηπακίου από τον Δ. Τρικκαίων

Τη σύμβαση για την κατασκευή δικτύου ομβρίων στον οικισμό Ρομά στο Κηπάκι, υπέγραψε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026. Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι «Κατασκευή δικτύου ομβρίων στον οικισμό Ρομά στο Κηπάκι Δήμου Τρικκαίων – Β΄ φάση». Ανάδοχος εταιρεία είναι η «Γκέκας Τεχνική ΟΕ» και εκ μέρους της υπέγραψε τη σύμβαση η κ. Μαρία Γκέκα.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 239.762,21 € (με ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από το «ΕΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».

Παρέστη επίσης η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων κ. Θεοδώρα Σαργιώτη.

Από το γραφείο Τύπου