ΔΕΥΑΤ: Σύντομα σε λειτουργία η νέα γεώτρηση στη Ζηλευτή

Την τρίτη κατά σειρά γεώτρηση για να επιλύσει ζητήματα υδρόδοτησης σε 4 χωριά του Δήμου Τρικκαίων υλοποιεί η ΔΕΥΑΤ.

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 επισκέφθηκε τη γεώτρηση στη Ζηλευτή ο πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης Χρήστος Μπλουγούρας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις εργασίες κατασκευής της νέας αυτής γεώτρησης.

Μαζί με τον κ. Μπλουγούρα, ο πρόεδρος της ΔΚ Ζηλευτής Νίκος Τρίγκας ενημερώθηκαν από τον εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας κ. Δημήτρης Τσιρέκας για τα τεχνικά ζητήματα, ενώ παρίσταντο και οι επιβλέποντες μηχανικοί κ.κ. Ελένη Κάλφα και Νίκος Κακλίδης.

Η γεώτρηση έχει βάθος 195 μέτρα και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα.

Το συγκεκριμένο έργο της ΔΕΥΑΤ επιλύει προβλήματα υδροδότησης σε 4 χωριά του κάμπου στον Δήμο Τρικκαίων, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους. Προηγήθηκαν οι γεωτρήσεις σε Πατουλιά και Γλίνος, ενώ μετά τη Ζηλευτή, έπεται και αυτή στον Λόγγο.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 186.000€ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» του ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών.

