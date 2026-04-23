ΔΕΥΑΤ: Στην περιοχή της οδού Πατουλιάς το νέο αντιπλημμυρικό έργο (φωτο)

Ακόμη μία αντιπλημμυρική παρέμβαση από τη ΔΕΥΑΤ, αυτή τη φορά στην περιοχή της οδού Πατουλιάς, που στο πρόσφατο παρελθόν αντιμετώπισε διάφορα ζητήματα με τη στάθμη του νερού κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Το συγκεκριμένο έργο επισκέφθηκαν την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 ο δήμαρχος Τρικαίου Νίκος Σακκάς και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας. Αμφότεροι ενημερώθηκαν αναλυτικά από το προσωπικό της επιχείρησης για την πορεία του έργου για την αύξηση χωρητικότητας των αγωγών σε μήκος περίπου 300 μέτρων.

Το έργο ρυθμίζει την απορρόφηση των βρόχινων υδάτων στην περιοχή, συνεχίζοντας την προσπάθεια της δημοτικής επιχείρησης να βελτιώνει την αντιπλημμυρική προστασία σε διάφορες γειτονιές της πόλης.

Κάτι που ήδη έχει γίνει

– στην πλατεία Βουβής

– στην πλατεία Αγρότισσας

– σε τμήματα της Μπάρας (πλησίον 10ου Δημοτικού)

– στην οδό Αμαλίας

– στα Αλώνια Μπάρας (σε συνδυασμό και με τον αγωγό της Coca Cola – GWP-Med)

– στην οδό Απόλλωνος

– στην οδό Στρατηγού Σαράφη

– στην περιοχή οδού Μαβίλη.

Ο προγραμματισμός της ΔΕΥΑΤ περιλαμβάνει κι άλλες περιοχές εντός πόλης, βάσει σχεδιασμού και προγραμματισμού που έγιναν.

Για παράδειγμα, αμέσως μετά το έργο της οδού Πατουλιάς, ακολουθεί το πολύ κοντινό σε αυτή τμήμα της οδού Κοσμά Αιτωλού και γέφυρας Πάσχου, ολοκληρώνοντας μια παρέμβαση σε μια πολύ μεγάλη περιοχή των Τρικάλων.

Στη διάρκεια της επίσκεψής τους οι κ. Σακκάς και Μπλουγούρας συνομίλησαν με κατοίκους της περιοχής και με τους πρώην αντιδημάρχους Τρικκαίων Θόδωρο Σπανό και Γιώργο Στουρνάρα (και πρώην Δήμαρχος Παληοκάστρου).

Από το γραφείο Τύπου