ΔΕΥΑΤ: Εκατοντάδες χριστουγεννιάτικα “Στολίδια Περιβαλλοντικής Συνείδησης” στα δημοτικά σχολεία 

Με εκατοντάδες ιδιαίτερα στολίδια που περιέχουν χρήσιμες συμβουλές για την εξοικονόμηση νερού, υποδέχεται η ΔΕΥΑΤ τα Χριστούγεννα του 2025.

Τα εκατοντάδες ενημερωτικά στολίδια διανεμήθηκαν σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Τρικκαίων, ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση. Συνεχίζονται, έτσι, οι συνεχείς δράσεις που υλοποιεί η δημοτική επιχείρηση (βελτίωση ενημέρωσης πολιτών, μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Τα στολίδια αποτελούν μια ακόμη υπενθύμιση, ότι το νερό είναι πολύτιμο και ότι η προστασία του ξεκινά από τις καθημερινές μας συνήθειες.

Με αυτή τη γιορτινή πρωτοβουλία, επιδιώκεται η ανάδειξη της σημασίας της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, με ταυτόχρονη ισχυρή περιβαλλοντική διάσταση.

Η ΔΕΥΑΤ επιδιώκει, το να ενισχύσουν τις γνώσεις τους οι μαθητές και οι μαθήτριες σχετικά με τη σημασία της εξοικονόμησης νερού, αλλά και να γίνουν πρεσβευτές του μηνύματος στις οικογένειές τους.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ κ. Χρήστος Μπλουγούρας «Η εξοικονόμηση νερού είναι μια στάση ζωής που πρέπει να καλλιεργούμε από νωρίς. Γι’ αυτό και επενδύουμε στη νέα γενιά, αποστέλλοντας στα σχολεία της περιοχής γιορτινό υλικό που μεταφέρει με θετικό και δημιουργικό τρόπο το μήνυμα της υπεύθυνης χρήσης του νερού. Μια προσπάθεια που αγκαλιάζει ο δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς ώστε να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Βεβαίως τα στολίδια κοσμούν και το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Τρικάλων.

Η ΔΕΥΑΤ εύχεται σε όλους καλές γιορτές, με υγεία και υπευθυνότητα απέναντι στους φυσικούς πόρους που μας προσφέρονται.

Από το γραφείο Τύπου