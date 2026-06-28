«Δεν τρώει πρωινό. Είναι άρρωστος;» – Η ιστορία του Δ. Κουρέτα από την Πορταριά

Το παρών στην Ογκολογική συνάντηση 2026, στο Portaria Hotel, στην Πορταριά, δίνει σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, ο κ. Κουρέτας αποκάλυψε τη στιχομυθία που είχε με ένα μικρό κοριτσάκι.

Γεωγραφικήαναφορά

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

Είμαι στην Πορταριά σε ένα συνέδριο . Το πρωί πίνω καφέ στο σαλόνι. Απέναντι μου είναι μια μικρούλα και ρωτάει τη μαμά της

He is not eating breakfast. Is he sick?

Την κοιτάζω και της λέω

I am healthy because I am not eating breakfast my dear..

Καλημέρα και τα σέβη μου.

Η λέξη breakfast βγήκε στην αγγλική από break the fasting. Σπάζω την νηστεία . Η νηστεία ήταν για χιλιάδες χρόνια η βάση της υγείας του ανθρώπου .