Δεν τους χορταίνουν οι Τρικαλινοί: Έρχεται 4η παράσταση για τους “Γιους και Κόρες”

Μετά από τρεις συνεχόμενες sold out παραστάσεις, οι «Γιοι και Κόρες» του Γιάννη Καλαβριανού επιστρέφουν για μία έκτακτη τέταρτη παράσταση την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 21:15 στο Κτήριο Παπαστεριάδη.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσιαντούλα, συγκίνησε το κοινό των Τρικάλων και έγινε ένα από τα θεατρικά γεγονότα της χρονιάς, με εκατοντάδες θεατές να γεμίζουν το θέατρο στις προηγούμενες τρεις sold out παρουσιάσεις.

Δείτε τι λένε οι θεατές μετά την παράσταση:

https://youtube.com/shorts/RDgysMdimV0?feature=share

Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες ανθρώπων που έζησαν, αγάπησαν, πάλεψαν και ονειρεύτηκαν μέσα στις μεγάλες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, η παράσταση μιλά για τις οικογενειακές σχέσεις, τη μνήμη, τις επιλογές και την αναζήτηση της ευτυχίας.

Η επιπλέον παράσταση προστέθηκε λόγω της μεγάλης ζήτησης και οι διαθέσιμες θέσεις είναι πλέον περιορισμένες.

Κτήριο Παπαστεριάδη, Τρίκαλα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:15

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/gioi-kai-kores-trikala/

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Γιάννης Καλαβριανός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσιαντούλας

Φωτογραφίες – Βίντεο – Κοστούμια – Σκηνικά:

Μιχάλης Γκούμας

Δείτε το trailer:

https://youtube.com/shorts/1tlEED7Ovrk?feature=share

Πρωταγωνιστούν:

Βαΐου Ρίτα,

Γκουλιοπούλου Στέλλα,

Ζαρκάδα Μαρίνα,

Καραποστόλης Βασίλης,

Νταούλα Χρύσα,

Ξάρα Ειρήνη,

Παιδή Νατάσα,

Παρασκευάς Σωτήρης,

Παπαηλία Αλεξάνδρα,

Περγαντή Ελένη,

Ράκος Δημήτρης,

Ράπτη Ειρήνη,

Ρούσης Κώστας,

Στίμου Μαρία,

Τεντολούρης Άγγελος,

Τσέλιγκα Έφη,

Φουφίκος Βαγγέλης.