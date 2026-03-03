Δεν απέκλεισε τη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του τοπικού ΠαΣοΚ ο Χρήστος Μαγκούφης

Σε σημερινή του συνέντευξη στη Λέσχη 97,6 παραδέχθηκε ότι δεν αποκλείει τη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ ο πρώην βουλευτής Χρήστος Μαγκούφης:

« Θα πάρω τις αποφάσεις μου και θα πράξω τα δέοντα. Αυτό εξαρτάται βέβαια και από το κίνημα, και κατά πόσο θέλει να με στρατεύσει. Η πολιτική είναι στοιχείο της ταυτότητας μου, δεν αποκλείω τίποτε και δεν έχω πάρει ακόμα τις αποφάσεις μου.

Είναι σύνθετη υπόθεση ένας εκλογικός αγώνας, είναι μια μάχη, θέλει προσπάθεια και οικονομική αντοχή κυρίως.

Από εμένα δεν τέθηκε ποτέ θέμα ποιος θα υπήρχε στη στελέχωση του ψηφοδελτίου. Ακόμα κι όταν με βάζανε παλιά ‘σφήνα’ για να συμπληρώσω και να μην εκλεγώ, ακόμα και τότε δεν αρνήθηκα τη συμμετοχή όποιου και όποιας ήθελε.

Σημασία έχει πλέον να βγούνε δυο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στα Τρίκαλα. Και το ποιος θα εκλεγεί πρώτος ή δεύτερος είναι απόφαση του τρικαλινού λαού, και όχι απόφαση του Γιώργου ή του Χρήστου.

Με τη δική μου υποψηφιότητα μπορεί να βγάλουμε δυο έδρες στα Τρίκαλα. Χωρίς τη δική μου υποψηφιότητα μπορεί και να μην βγάλουμε καμία. Με βρίσκει κόσμος στο δρόμο και μου λέει, Χρήστο κατέβα υποψήφιος γιατί αν δεν είσαι εσύ στο ψηφοδέλτιο εγώ ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζω.»