Δενδροφύτευση στον οικισμό της Κόρης από τον Δήμο Τρικκαίων

Δέντρα στον οικισμό της Κόρης φύτευσε ο Δήμος Τρικκαίων, διαμορφώνοντας πιο όμορφα διάφορους κοινόχρηστους χώρους.

Οπως τονίζει ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Ντιντής, η συνεργασία με την αντιδήμαρχο τομέα Β΄, Ελένη Πούλιου και το προσωπικό της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης (με προϊστάμενο τον κ. Σωτήρη Χελιδώνη), οδηγεί σε βελτίωση της αισθητικής στον οικισμό, σε συνδυασμό με τη συνεισφορά στο περιβάλλον, σε πολλά σημεία του Δήμου Τρικκαίων.

Από το γραφείο Τύπου