Δεκαοκτώ παραβάσεις στα Τρίκαλα για μη χρήση κράνους

Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 2 έως 8 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 762 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 64 παραβάσεις, ως ακολούθως:

• Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: διενεργήθηκαν 110 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 17 παραβάσεις και συγκεκριμένα 10 σε οδηγούς δίκυκλων, 2 σε επιβάτες δικύκλων και 5 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: διενεργήθηκαν 281 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 27 παραβάσεις και συγκεκριμένα 1 σε οδηγό δικύκλου και 26 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: διενεργήθηκαν 316 έλεγχοι και βεβαιώθηκε 18 παραβάσεις και συγκεκριμένα 6 σε οδηγούς δικύκλων και 12 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν 55 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.