Δεκάδες τροχονομικές παραβάσεις στα Τρίκαλα – Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 400 έλεγχοι

Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 25 έως 31 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά -1.095- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -140- παραβάσεις, ως ακολούθως:

Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας : διενεργήθηκαν -422- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -78- παραβάσεις και συγκεκριμένα -12- σε οδηγούς δικύκλων (-2- από τους οποίους εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής), -65- σε οδηγούς ΕΠΗΟ και -1- σε επιβάτη δικύκλου,

: διενεργήθηκαν έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά παραβάσεις και συγκεκριμένα -12- σε οδηγούς δικύκλων (-2- από τους οποίους εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής), -65- σε οδηγούς ΕΠΗΟ και -1- σε επιβάτη δικύκλου, Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας : διενεργήθηκαν -205- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -20- παραβάσεις και συγκεκριμένα -15- σε οδηγούς δικύκλων και -5- σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

: διενεργήθηκαν έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά παραβάσεις και συγκεκριμένα -15- σε οδηγούς δικύκλων και -5- σε οδηγούς ΕΠΗΟ, Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων : διενεργήθηκαν -404- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -36- παραβάσεις και συγκεκριμένα -12- σε οδηγούς δικύκλων, -22- σε οδηγούς ΕΠΗΟ και -2- σε επιβάτες δικύκλων,

: διενεργήθηκαν έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά παραβάσεις και συγκεκριμένα -12- σε οδηγούς δικύκλων, -22- σε οδηγούς ΕΠΗΟ και -2- σε επιβάτες δικύκλων, Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν -64- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά -6- παραβάσεις και συγκεκριμένα -2- σε οδηγούς δικύκλων και -4- σε οδηγούς ΕΠΗΟ.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

-350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

-350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

-30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σκοπός της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή κυρώσεων, αλλά η αλλαγή της αντίληψης σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Το κράνος δεν είναι αξεσουάρ – είναι «ασπίδα» ζωής.