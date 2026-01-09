Δεκάδες πρωτότυπες χριστουγεννιάτικες δράσεις από το ΚΔΑΠ “ΦΡΟΥΡΙΟ”

Στο πλαίσιο των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, οργανώθηκαν από το ΚΔΑΠ «ΦΡΟΥΡΙΟ» του Δήμου Τρικκαίων, «Βιωματικά Χριστουγεννιάτικα Εργαστήρια και Θεματικές Δράσεις», για τους μαθητές (5-12 ετών). Τα εργαστήρια έδωσαν τις δικές τους μαγικές πινελιές δημιουργικότητας και έκφρασης αυτές τις γιορτές, που είναι γιορτές της ζεστασιάς, της χαράς και της δημιουργίας αξέχαστων στιγμών.

Ο τίτλος της δράσης ήταν «Μύρισαν Χριστούγεννα» και ο σκοπός του Αφιερώματος ήταν τα παιδιά να πάρουν ερεθίσματα μέσα από τις βιωματικές δράσεις εμπνευσμένα από το πνεύμα των ημερών, και να αποκτήσουν δημιουργική αντίληψη και εμπειρία σχετικά με τα μέσα έκφρασης, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Όπως επισημαίνει η κ. Μαρία Παλάβρα, υπεύθυνη του ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ», αρχικά, τα λαμπιόνια φώτισαν το δέντρο, που τα παιδιά στόλισαν με χειροποίητα στολίδια με συνοδεία χριστουγεννιάτικης μουσικής, ενώ το Άστρο του Χριστού υψώθηκε ξανά για να φωτίσει τις καρδιές μαθητών και εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια την πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη, στολίστηκε και ο χώρος υποδοχής, ώστε να δημιουργηθεί χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους.

Η έναρξη των χριστουγεννιάτικων δράσεων έγινε με τον Χριστουγεννιάτικο Περίπατο στην πόλη των Τρικάλων, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, το απόγευμα. Οι μαθητές ετοιμάστηκαν και μεταμορφώθηκαν σε « αστέρια» στο ΚΔΑΠ «Φρούριο». Στη συνέχεια τα παιδιά – «αστέρια» με τη συνοδεία εκπαιδευτικού προσωπικού, ξεκίνησαν τον Περίπατό τους από τη δομή, παραποταμίως με προορισμό την κεντρική γέφυρα. Όταν έφτασαν στον προορισμό τους, τραγούδησαν τα κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Κάθε παιδί που ήταν ένα αστέρι εκπλήρωσε και μια ευχή! Με την ελπίδα πως «όλες οι ευχές των αστεριών θα ανθίσουν, όπως οι νότες των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών!»

Ο Χριστουγεννιάτικος Περίπατος ολοκληρώθηκε με την άφιξη στην πλατεία Βουβής (κοντά στο Πάρκο Φιλίας των Λαών), που μετατράπηκε σε πάρκο των αστεριών! Κάθε κλαδί και ένα αστέρι! Κάθε κλαδί και μια ευχή! Μια ευχή που φώναζε στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά! Μια ευχή, μια μελωδία για να σχηματίσουμε ένα αστρικό μονοπάτι γεμάτο όνειρα, ελπίδα, ειρήνη και αγάπη!

Ένας τρόπος να στολιστεί η γειτονική πλατεία με φως μέσα από τις ευχές των παιδιών για Καλές γιορτές σε όλους!

Επιπρόσθετα, ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες εντός δομής, τα κάτωθι:

«Το εργαστήρι των μικρών θαυμάτων»: Οι μαθητές ζωγράφισαν σε μικρούς καμβάδες εμπνευσμένοι από το εορταστικό Πνεύμα. Μέσα από τη βιωματική δράση καλλιεργείται η φαντασία, η λεπτή κινητικότητα και η αισθητική αντίληψη, εκφράζοντας τη χαρά και τη μαγεία των γιορτών μέσα από το προσωπικό έργο τέχνης.

«Πινελιές Χριστουγέννων»: Πραγματοποιήθηκε δημιουργικό εργαστήρι ζωγραφικής με τη χρήση ποικίλων χρωμάτων και υλικών, εκφράζοντας τη μαγεία των γιορτών.

Πραγματοποιήθηκαν «τα Παραμυθένια Χριστούγεννα»: ένα μουσικοθεατρικό εργαστήρι γεμάτο φως, τραγούδι, όπου τα παιδιά ζωντανεύουν το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από μουσική, κίνηση και μικρές θεατρικές ιστορίες.

Πραγματοποιήθηκαν «ξενόγλωσσες Χριστουγεννιάτικες περιπέτειες» με τραγούδια, ευχές και δημιουργική κατασκευή φαναράκια. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις ευχές τους και να τις αφήσουν να ταξιδέψουν ψηλά, υψώνοντας τα φαναράκια, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας για τις γιορτινές μέρες.

Σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε για κάθε παιδί Δώρο με θέμα: «Αντίστροφα ο χρόνος μετρά» – Ημερολόγιο Αντίστροφης Μέτρησης μέχρι την Πρωτοχρονιά.

Οι μαθητές φαντάστηκαν τα Χριστούγεννα με δημιουργικές κινήσεις μετά μουσικής, με θέμα: «Τα Χριστούγεννα σε κίνηση», (όπως: «Ο χορός των ξωτικών», «Αποστολή των δώρων του Αϊ Βασίλη», «το τρέξιμο των ταράνδων»).

Κάθε παιδί δημιούργησε τη δική του κάρτα, με σκοπό να μεταφέρει ευχές για χαρούμενες Γιορτές και Καλή Χρονιά, να εκφράσει αγάπη, στοργή, ελπίδα προς τα αγαπημένα πρόσωπα και να ενισχυθούν οι δεσμοί των οικογενειακών σχέσεων.

Πραγματοποιήθηκαν «Μαγικά Ξωτικοπαιχνίδια», μια σειρά εμπνευσμένων παιχνιδιών, από τα Χριστούγεννα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε: Μια ζεστή και ουσιαστική χριστουγεννιάτικη δράση αφήγησης και χριστουγεννιάτικης μπουγάδας με αφορμή το παραμύθι του Μάριου Μάζαρη «Το κλειδί των Χριστουγέννων», με εικονογράφηση του Βασίλη Κουτσογιάννη, από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Τα παιδιά άκουσαν την ιστορία συζητήσαμε τα μηνύματά της και μοιραστήκαμε σκέψεις συναισθήματα και εικόνες, που τους γεννήθηκαν μέσα από την αφήγηση.

Στη συνέχεια, το παραμύθι ζωντάνεψε μέσα από παιχνίδια κίνησης παντομίμας και συμβολικών αντικειμένων: έναν χριστουγεννιάτικο χιονάνθρωπο και ένα κρυμμένο κλειδί . Κάθε παιδί είχε την ευκαιρία να εκφραστεί να θυμηθεί τα στοιχεία της ιστορίας και να ονομάσει συναισθήματα όπως η χαρά ή αγάπη και η θαλπωρή. Μέσα από το διάλογο αναδείχθηκε το βασικό ερώτημα του παραμυθιού: τί είναι τελικά πιο σημαντικό τα δώρα ή ο χρόνος που μοιραζόμαστε με τους αγαπημένους μας ανθρώπους;

Η δράση ολοκληρώθηκε με τη «στάση του χρόνου», όπου τα παιδιά ζωγράφισαν ότι τους έκανε εντύπωση από την ιστορία και κρέμασαν τις ζωγραφιές τους σε μια φωτεινή χριστουγεννιάτικη μπουγάδα! Το μήνυμα που έμεινε ήταν απλό και δυνατό. Τα Χριστούγεννα βρίσκονται στις στιγμές, στις αγκαλιές, στο μοίρασμα και στην αγάπη. Στο χρόνο που αφιερώνουμε ο ένας στον άλλον και στις αναμνήσεις που δημιουργούμε μαζί! Στις στιγμές που αξίζει να τις κρατάμε για πάντα στις καρδιές μας !!

Οι «Μικροί Ζαχαροπλάστες» έπλασαν «Μαγικά κουκουνάρια»-σοκολατένια.

Παρουσιάστηκε η Χορογραφία: «Ρούντολφ το ελαφάκι»

Πραγματοποιήθηκε: Μια χριστουγεννιάτικη δράση γεμάτη παιχνίδι, συνεργασία και μαγεία. Με μεγάλη επιτυχία και ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη δράση «Τα χαμένα ζαχαρωτά του Ρούντολφ», μια βιωματική εμπειρία παιχνιδιού-θησαυρού για παιδιά, που διοργανώθηκε από τον Οδηγισμό.

Μέσα από ένα παραμυθένιο σενάριο, τα παιδιά κλήθηκαν να βοηθήσουν τον αγαπημένο τάρανδο του Αϊ Βασίλη, τον Ρούντολφ, να βρει τα χαμένα του ζαχαρωτά, απαραίτητα για να μπορέσει να φωτίσει ξανά τη μύτη του και να ξεκινήσει το ταξίδι των Χριστουγέννων.

Οι μικροί συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομάδες, ακολούθησαν γρίφους, επισκέφθηκαν διαφορετικούς χώρους, συνεργάστηκαν, έπαιξαν, κινήθηκαν και γέλασαν, καλλιεργώντας αξίες, όπως:

η ομαδικότητα

η συνεργασία

η χαρά του παιχνιδιού

η προσφορά και το μοίρασμα

Η δράση κορυφώθηκε με την ανακάλυψη των ζαχαρωτών, τα οποία τα παιδιά μοιράστηκαν με ενθουσιασμό, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Στο τέλος της δράσης, τα τμήματα κιθάρας πρόσφεραν ένα ιδιαίτερα ζεστό και συγκινητικό μουσικό κλείσιμο, τραγουδώντας και παίζοντας όμορφες χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Η μουσική γέμισε τον χώρο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής και συντροφικότητας, ενώ μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν, σιγοτραγουδώντας και απολαμβάνοντας τη στιγμή.

Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν ιδιαίτερα θερμή, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των βιωματικών, δημιουργικών δράσεων που ενισχύουν τη φαντασία, την έκφραση και το ομαδικό πνεύμα, ιδιαίτερα σε γιορτινές περιόδους.

Μέσα από μια Μουσικοκινητική δραστηριότατα «Τα Χριστούγεννα ζωντάνεψαν».

Ακόμη, παρουσιάστηκαν: «τα Χριστούγεννα του Κόσμου», με σκοπό: Να γνωρίσουν τα παιδιά χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα έθιμα από διάφορες χώρες παγκοσμίως, με Δραστηριότητες, όπως:

Ανάγνωση παραμυθιού με τίτλο «Χριστούγεννα στον Κόσμο»,

Προβολή Παρουσίασης power point με χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα έθιμα από διάφορες χώρες του κόσμου

Διαδραστικά ψηφιακά παιχνίδια ανάδειξης των χριστουγεννιάτικων εθίμων

Προβολή διαδραστικού παγκόσμιου χάρτη με προβολή γιορτινών εικόνων από κάθε χώρα καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον εορτασμό στη συγκεκριμένη χώρα.

Προβολή video με χριστουγεννιάτικα έθιμα από όλον τον κόσμο.

Τέλος, διασκέδασαν με «Γιορτινή Μουσική, χορό, παιχνίδι», τραγούδησαν παραδοσιακά Κάλαντα και ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά με υγεία και χαρές σε όλα τα παιδιά του κόσμου.

Ολοκληρώνοντας το Αφιέρωμα: Κάθε παιδί δημιούργησε το δικό του Ημερολόγιο για την νέα χρονιά, κάνοντας τις δικές του ευχές. Σε μια ζεστή, εορταστική ατμόσφαιρα, γεμάτη φως, χαμόγελα και ευχές για ένα πιο φωτεινό αύριο.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της δομής εργάστηκε συλλογικά μαζί με τους μαθητές (5 έως 12 ετών), κατά ηλικιακές ομάδες, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των «Βιωματικών Χριστουγεννιάτικων Εργαστηρίων και Θεματικών Δράσεων».

