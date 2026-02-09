ΔΕΗ Fiber: Έφτασε και στα Τρίκαλα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα

Η ΔΕΗ φέρνει υπερυψηλές ταχύτητες Internet, σε όλο και περισσότερες γειτονιές των Τρικάλων, με το ΔΕΗ Fiber, το σταθερό internet 100% οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), για ιδιώτες και επαγγελματίες, προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία συνδεσιμότητας στους κατοίκους της πόλης.

H πόλη των Τρικάλων έχει πλέον πρόσβαση σε εγγυημένες ταχύτητες internet 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps με το ΔΕΗ Fiber, το σταθερό internet 100% οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες και τιμές που ξεκινούν για όλους από 17,90 ευρώ/μήνα, το ΔΕΗ Fiber αξιοποιεί το υπερσύγχρονο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο FTTH δίκτυο στην Ελλάδα – το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ Fibergrid και αλλάζει την εμπειρία σύνδεσης στο internet.

«Η επέκταση του ΔΕΗ Fiber σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε αξιόπιστο και προσιτό internet υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλο και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με σταθερά βήματα, συνεχίζουμε να διευρύνουμε τη διαθεσιμότητα του FTTH μέχρι το σπίτι, αξιοποιώντας ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών στη χώρα, ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην εμπειρία συνδεσιμότητας που αξίζουν», δήλωσε ο Γιώργος Καρακούσης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Θεμάτων Ομίλου ΔΕΗ.

Το ΔΕΗ Fiber είναι συνολικά διαθέσιμο σε 41 περιοχές και σε πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά και επαγγελματίες πανελλαδικά, ενώ επεκτείνεται συνεχώς σε νέες πόλεις και γειτονιές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα στο σπίτι ή τον επαγγελματικό τους χώρο και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εύκολα για την υπηρεσία στην ιστοσελίδα www . dei . gr / fiber , καθώς και στο κατάστημα ΔΕΗ στα Τρίκαλα (Τζουμαγιάς & Θεοδοσοπούλου) ή να καλέσουν στο 800-500-3870.

Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, από €17,90 τον μήνα και δωρεάν εγκατάσταση

Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία πρωτοποριακά internet only προγράμματα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες κάθε νοικοκυριού και επαγγελματία. Όλα τα προγράμματα βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) και προσφέρουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες και προσιτές τιμές για όλους χωρίς ψιλά γράμματα ή κρυφές χρεώσεις.

Πρόγραμμα Ταχύτητα Download Ταχύτητα Upload Μηνιαία Τιμή ΔΕΗ Fiber 500Mbps 500 Mbps 250 Mbps € 17,90 ΔΕΗ Fiber 1Gbps 1 Gbps 500 Mbps € 19,90 ΔΕΗ Fiber 2,5Gbps 2,5 Gbps 1,25 Gbps € 52,90

Με τρεις ξεκάθαρες επιλογές το ΔΕΗ Fiber προσφέρει την καλύτερη σχέση τιμής/απόδοσης στην αγορά.

Τι κάνει το ΔΕΗ Fiber να ξεχωρίζει

Το ΔΕΗ Fiber προσφέρει μια εμπειρία σύνδεσης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, συνδυάζοντας αξιοπιστία, ταχύτητα και προηγμένη τεχνολογία: