Δίπλα στους υποψήφιους των πανελληνίων εξετάσεων το Ψυχιατρικό Τμήμα του ΓΝΤ

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη μαθητική κοινότητα και τις οικογένειες της περιοχής, το Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων του Γ.Ν. Τρικάλων συνεχίζει και φέτος τη σημαντική πρωτοβουλία παροχής δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης προς τους υποψηφίους των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Το Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Τρικάλων, που εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, ανακοινώνει την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης προς τους μαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, καθώς και προς τις οικογένειές τους, με προτεραιότητα από τους ψυχολόγους του τμήματος.

Η περίοδος των Πανελληνίων αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική και αγχώδη φάση στη ζωή των εφήβων, καθώς συνοδεύεται από αυξημένες προσδοκίες, έντονη πίεση και συναισθηματική φόρτιση. Το άγχος των εξετάσεων μπορεί να επηρεάσει τόσο την ψυχική ισορροπία όσο και την απόδοση των μαθητών, καθιστώντας απαραίτητη την έγκαιρη και ουσιαστική υποστήριξη.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και η δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου που θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίσιμη περίοδο με ηρεμία και αυτοπεποίθηση.

Η ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση παρέχεται δωρεάν από τους έμπειρους ψυχολόγους του τμήματος:

• Γεωργία Γκοβίνα, M.Sc

• Γιώργος Παπαντέλης

• Ελευθερία Μουστάκα

Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τις πρωινές ώρες στα τηλέφωνα: 24313 50719, 24313 50628, 24313 50715

Το Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων Τρικάλων παραμένει δίπλα στους μαθητές και τις οικογένειές τους, στηρίζοντας έμπρακτα την ψυχική υγεία της τοπικής κοινωνίας».