Δίκτυο μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών στον Δήμο Πύλης

Ο Δήμος Πύλης προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου “Δημιουργία δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας στον Δήμο Πύλης”, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 817.069 ευρώ.

Την σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας και η Ένωση Οικονομικών Φορέων “ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ”.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenarationEU, και εντάσσεται στην δράση και δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας .

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη υφισταμένων μονοπατιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πύλης, με βασικό άξονα την όδευση του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, καθώς και η δημιουργία ενός οργανωμένου και ασφαλούς δικτύου διαδρομών για πεζοπορία και αναψυχή.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του εναλλακτικού και ορεινού τουρισμού, στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας , στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ,καθώς και στην στήριξη της τοπικής οικονομίας και των ορεινών κοινοτήτων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας δήλωσε:

«Η υπογραφή της σύμβασης για την δημιουργία του δικτύου μονοπατιών αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημαντικό έργο για τον Δήμο μας. Αξιοποιούμε τα μοναδικά φυσικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και δημιουργούμε σύγχρονες υποδομές που θα ενισχύσουν τον εναλλακτικό τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη. Με σεβασμό στον περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά, αναδεικνύουμε τα μονοπάτια της Πύλης και δημιουργούμε νέες προοπτικές για την οικονομία την απασχόληση κα την προβολή του τόπου μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να υλοποιούμε έργα που αναβαθμίζουν τον Δήμο Πύλης και βελτιώνουν τη ποιότητα της ζωής των πολιτών.

Ο Δήμος Πύλης συνεχίζει να αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία και εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, υλοποιώντας έργα που συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη , την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής.