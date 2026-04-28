Δήμος Τρικκαίων: Συνεργασία όλων, μέριμνα και φροντίδα για την κεντρική πλατεία

Ο Δήμος Τρικκαίων διαπιστώνει ότι καθημερινά η νέα κεντρική πλατεία των Τρικάλων αποτελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες συμπολίτες/ισσες, κάθε ηλικίας.

Ειδικά αυτήν την περίοδο της άνοιξης, η πλατεία «Ηρώων Πολυτεχνείου» αποκτά ακόμη περισσότερους/ες χρήστες/τριες, γίνεται ακόμη πιο πολύ το κέντρο της καθημερινότητας στα Τρίκαλα.

Το έργο, σημαντικό για τη νέα εποχή της σύγχρονης πόλης, χρειάζεται τη συνδρομή όλων, προκειμένου να παραμείνει χρήσιμο και λειτουργικό.

Για τον λόγο αυτόν, ο Δήμος Τρικκαίων επιδιώκει συνεργασία για

– Τήρηση καθαριότητας, χωρίς απόρριψη διαφόρων σκουπιδιών στο πλακόστρωτο. Οι κάδοι βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση από τους χώρους ξεκούρασης.

– Αποφυγή χρήσης ποδήλατων και, μάλιστα, με επικίνδυνους ελιγμούς σε διάφορα σημεία της πλατείας.

– Αυξημένη προσοχή στην κίνηση μικρών παιδιών.

Ο Δήμος Τρικκαίων ευχαριστεί τους πολίτες για τη συνεργασία, τη μέριμνα και τη φροντίδα, σε έναν δημόσιο χώρο που είναι πόλος έλξης με κομβικό χαρακτήρα στην καθημερινή ζωή της πόλης.

Από το γραφείο Τύπου