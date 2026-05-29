Δήμος Τρικκαίων: Προχωρά σε 45 προσλήψεις συμβασιούχων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 45 άτομα (με συμβάσεις έως 5 μήνες), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 όπως ισχύει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ειδικότητες:

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων/Ειδ. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Χειρωνακτικών Εργασιών)

ΥΕ Εργατών Πρασίνου/Ειδ. ΥΕ Εργατών Πρασίνου

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων/Ειδ. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΔΕ Οδηγών/Ειδ. ΔΕ Οδηγών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στον Δήμο Τρικκαίων, Τρίκαλα, Ασκληπιού 18, 1ος όροφος, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prokirixeis@trikalacity.gr.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων: www.trikalacity.gr στην ενότητα προκηρύξεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (06) ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και συγκεκριμένα από σήμερα 29/5/2026 μέχρι και 3/6/2026.

