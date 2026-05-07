Δήμος Τρικκαίων: Οσα πρέπει να ξέρετε για τον καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων στην αντιπυρική περίοδο

Κάλεσμα σε όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων που βρίσκονται είτε στον πολεοδομικό ιστό των Τρικάλων είτε σε κάποια περιφερειακή κοινότητα να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό και την αποψίλωση των χόρτων απευθύνει ο Δήμος Τρικκαίων.

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει και φέτος, το 2026, τους υπόχρεους ιδιοκτήτες και χρήστες οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεούνται να προβούν στον καθαρισμό των χώρων τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση καθαρισμού. Η υποχρέωση αυτή, όπως επισημαίνει το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, προκύπτει από την ΚΥΑ ΥΠ 1157/2026, ΦΕΚ Β’ 2323/24-04-2026.

Μέχρι στιγμής πάντως τόσο στα Τρίκαλα, όσο και στους υπόλοιπους Δήμους του νομού ελάχιστος χαρακτηρίζεται ο αριθμός όλων των ιδιοκτητών που έσπευσαν να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους.

Ο καθαρισμός και η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, από την 1η Απριλίου έως και τη 15η Ιουνίου, ενώ οι χώροι πρέπει να παραμένουν καθαροί και συντηρημένοι έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου.

Η υποχρέωση αφορά οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου, εντός οικισμών, σε ακτίνα 100 μέτρων από αυτούς, καθώς και εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει ιδίως την απομάκρυνση ξερών χόρτων, κλαδιών, ξηρής φυτικής ύλης, εγκαταλελειμμένων αντικειμένων, απορριμμάτων και κάθε εύφλεκτου ή καύσιμου υλικού που μπορεί να συμβάλει στην εκδήλωση ή εξάπλωση πυρκαγιάς.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση καθαρισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://akatharista.apps.gov.gr, με χρήση κωδικών Taxisnet.

Η μη συμμόρφωση επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως διοικητικά πρόστιμα για μη καθαρισμό, μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ψευδούς δήλωσης.

Ο Δήμος Τρικκαίων καλεί όλους τους υπόχρεους να ανταποκριθούν έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην πρόληψη πυρκαγιών και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.