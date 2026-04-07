Δήμος Τρικκαίων και ΤΕΦΑΑ καινοτομούν ευρωπαϊκά για την καταπόνηση εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους

Eνα πρωτοπόρο πρόγραμμα υλοποιούν η e-trikala ΑΕ ως «βραχίονας» του Δήμου Τρικκαίων και η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στα Τρίκαλα, ένα έργο που εστιάζει στη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία. Και οι τρικαλινοί επιστήμονες που μετέχουν στο έργο, καλούν τον/την κάθε ενδιαφερόμενο/η που εργάζεται σε εξωτερικό χώρο, να πάρουν μέρος σε σχετική έρευνα, με ολοκληρωμένη και δωρεάν παρακολούθηση της υγείας του, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Η έρευνα

Η μελέτη εξετάζει προσεκτικά:

Τη θερμική καταπόνηση

Την ποιότητα του ύπνου

Τα επίπεδα στρες

Την έκθεση στις ακραίες θερμοκρασίες και την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι εργαζόμενοι/ες

Στόχος, το να κατανοηθεί επακριβώς η επίπτωση της ζέστης και η δημιουργία ασφαλέστερων και πιο υγιεινών συνθηκών εργασίας για το μέλλον όλων.

Στη διάρκεια της έρευνας, γίνεται τυχαία κατανομή σε 4 διαφορετικές ομάδες. Κάθε μία από αυτές έχει διαφορετικό ρόλο και καταμετρώνται διαφορετικά ή παρόμοια δεδομένα, όπως δωρεάν γενικές εξετάσεις αίματος, πλήρης μελέτη ποιότητας ύπνου, ποιότητα αέρα σπιτιού, θερμοκρασία σώματος, δείγματα ούρων, χρώμα δέρματος.

Και μάλιστα η έρευνα γίνεται και με χρήση μέσων τεχνολογίας, όπως ειδικό ρολόι χειρός, συσκευές καθαρισμού αέρα, κινητό τηλέφωνο με συγκεκριμένες ειδοποιήσεις, αλλά και συμπλήρωση ερωτηματολογίων.

FAME Laboratory

Εξάλλου η έρευνα υλοποιείται από το FAME Laboratory της ΣΕΦΑΑΔ, που από το 2008 μελετά το πώς το περιβάλλον επηρεάζει την υγεία μας, με στόχο να προσφέρει πρακτικές, βιώσιμες λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων. Εχει ήδη προβεί σε πάνω από 250 επιστημονικές δημοσιεύσεις και σε πάνω από 300 παρουσιάσεις σε παγκόσμια συνέδρια, αναπτύσσοντας προγράμματα και εντός και εκτός Ελλάδας.

Ενημερώσεις

Μέχρι στιγμής, η αρμόδια ομάδα πραγματοποίησε ενημερώσεις στο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας Τρικάλων (11/3/2026) και της ΔΕΥΑΤ (20/3/2026), ενώ το έργο παρουσιάστηκε από την e-Trikala ΑΕ και στο πρόσφατο Innovent Forum, στη Λάρισα (27&28 Μαρτίου 2026).

Οι δράσεις αυτές είχαν στόχο την ευαισθητοποίηση επαγγελματικών ομάδων που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής στην έρευνα.

Πώς παίρνουμε μέρος

Η επιτυχία της μελέτης βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Για τον λόγο αυτό απευθύνεται ανοιχτό κάλεσμα σε εργαζόμενους/ες που δραστηριοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους, να συμμετάσχουν στην έρευνα και να συμβάλουν στη δημιουργία ασφαλέστερων και υγιέστερων συνθηκών εργασίας στο μέλλον.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή: Αρκεί ένα τηλεφώνημα στο 2431047029 (στο εργαστήριο) ή ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο famelaboratory@gmail.com

Τμήμα ευρωπαϊκού έργου

Η συνέχιση των καινοτόμων προγραμμάτων από την e-trikala ΑΕ συμπίπτει με τη δράση του Fame laboratory και της ΣΕΦΑΑΔ που λειτουργεί στα Τρίκαλα. Το έργο έχει τον τίτλο Innovative Solutions for Climate Resilience in the Mediterranean – ISMED-CLIM (Καινοτόμες Λύσεις για την Κλιματική Ανθεκτικότητα στη Μεσόγειο) και απαρτίζεται από 5+1 υποέργα, με ξεχωριστά εργαστήρια, που μετρούν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε κατηγορίες ανθρώπων:

Εργαζόμενοι σε εξωτερικό χώρο (υλοποιείται σε Ελλάδα και Ισπανία)

Εγκυες γυναίκες (υλοποιείται σε Ιταλία και Κύπρο)

Ηλικιωμένοι/ες με υπέρταση (υλοποιείται σε Ισπανία και Κύπρο)

Ζωονόσοι (υλοποιείται στην Πορτογαλία)

Εργαλειοθήκη συστήματος υγειονομικής περίθαλψης (υλοποιείται στην Κύπρο)

Συνεργατικές και επεκτάσιμες λύσεις (υλοποιείται συνολικά)

Ευρωπαϊκή συνεργασία

Στο πρόγραμμα μετέχουν 27 συνεργάτες από 10 χώρες, οι: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κυπριακό Ινστιτούτο Ερευνας – Καινοτομίας – Τεχνολογίας, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας «Γεσυ», eBOS Technologies Limited, Παγκύπρια Ομοσπονδία Εργατών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΣΕΦΑΑΔ), Εθνικό και Καποδιστριασκό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δήμος Κορυδαλλού, Δήμος Τρικκαίων – e-trikala ΑΕ, Πανεπιστήμιο Κατάνια, νοσοκομείο ARNAS Garibaldi Κατάνια, ASL Roma 1 (Τοπική Αρχή Υγείας Ρώμης 1), Πανεπιστήμιο Λεόν, Parc Sanitari Pere Virgili, Spanish National Research Council (CSIC) Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας, NOVA University Lisbon – Πανεπιστήμιο Λισαβόνας, University of Aveiro – Πανεπιστήμιο Αβέιρο Πορτογαλία, Δήμος Águeda, Portuguese Association of Veterinary Specialists in Companion Animals (Πορτογαλικός Σύνδεσμος Κτηνιάτρων που Εξειδικεύονται σε Ζώα Συντροφιάς), European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων), Harvard Global Research and Support Services Inc (Υπηρεσίες Παγκόσμιας Έρευνας και Υποστήριξης του Χάρβαρντ), Center for Research, Transparency and Accountability – CRTA (Κέντρο Έρευνας, Διαφάνειας και Λογοδοσίας – Σερβία), AINIGMA Technologies, Resilence Guard GmbH – Ελβετία, Edentify Foundation – Εσθονία, Americares, International University of La Rioja (Διεθνές Πανεπιστήμιο της λα Ριόχα – Ισπανία).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon Europe» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

