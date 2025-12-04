Δήμος Τρικκαίων: Διαπαραταξιακό αίτημα χρηματοδότησης για τις συντηρήσεις σχολείων

Σε τρεις υπουργούς αποστέλλεται το ομόφωνο ψήφισμα που συναποφασίστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 με εισήγηση του αντιδημάρχου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Μιχάλη Λάππα, τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα των χρηματοδοτικών ελλείψεων για τις αναγκαίες επισκευές και συντηρήσεις στα 118 διδακτήρια που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Τρικκαίων. Μετά τη συζήτηση, τα μέλη του Σώματος αποφάσισαν να αποσταλεί το σχετικό ψήφισμα – αίτημα στα Υπουργεία Εσωτερικών (από όπου ζητείται η χρηματοδότηση), Παιδείας – Θρησκευμάτων – Αθλητισμού, Μεταφορών – Υποδομών, καθώς και στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Το ομόφωνο ψήφισμα αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως

Ετσι, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων ζητά και προτείνει τα εξής:

Και, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά: «Ο Δήμος Τρικκαίων δε ζητά χάρη, αλλά διεκδικεί το αυτονόητο δικαίωμα των παιδιών και των εκπαιδευτικών να μορφώνονται και να εργάζονται σε ασφαλή, λειτουργικά και αξιοπρεπή σχολικά κτήρια».

Το ψήφισμα

Ολόκληρο το ψήφισμα είναι το ακόλουθο:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων εκφράζει με το παρόν ψήφισμα την έντονη ανησυχία και αγωνία του για την κατάσταση των σχολικών μονάδων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δήμου, αλλά και για την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες συντήρησης και ασφάλειάς τους.

Από τις 118 σχολικές μονάδες του Δήμου Τρικκαίων, μεγάλο ποσοστό μετρά πάνω από 50, 60, 70 χρόνια ζωής. Πρόκειται για κτήρια που έχουν πλέον ξεπεράσει κατά πολύ τον φυσικό κύκλο ζωής τους, με σοβαρά δομικά προβλήματα και φθορές, που εγκυμονούν κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και προσωπικού.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων (όπως η θεομηνία Daniel), αλλά και των σεισμικών δονήσεων που έχουν πλήξει την κοντινή περιοχή, προκαλώντας περαιτέρω φθορές στην ορθοστατική επάρκεια των κτηρίων. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

Η ετήσια χρηματοδότηση που λαμβάνει ο Δήμος μέσω των τεσσάρων τακτικών κατανομών καλύπτει μετά βίας τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων (καθαριότητα, θέρμανση, μικροσυντηρήσεις κ.α.), αφήνοντας ανεπαρκή ή μηδενικά ποσά για έργα ουσιαστικής επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.

Η εκπαίδευση και η ασφάλεια των παιδιών μας αποτελούν ύψιστο κοινωνικό αγαθό και συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας. Δεν είναι δυνατόν να τίθεται σε κίνδυνο η εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης για τη στοιχειώδη συντήρηση των σχολείων.

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την περιθωριοποίηση, την αδιαφορία και την έλλειψη ουσιώδους στήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδίως δε της περιφέρειάς μας, που έχει δοκιμαστεί αλλεπάλληλα τα τελευταία χρόνια. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να λογίζεται ως ο φτωχός συγγενής του κεντρικού κράτους, αλλά λειτουργεί ως ο καθρέφτης της πολιτείας και των προτεραιοτήτων της κεντρικής διοίκησης.

Ως εκ τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων ζητά και προτείνει τα εξής:

Τη γενναία αύξηση της ετήσιας χρηματοδότησης προς τον Δήμο Τρικκαίων για τη συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων. Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Δήμου Τρικκαίων για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές. Τη θεσμοθέτηση ειδικού προγράμματος σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας και Υποδομών, για την ανακατασκευή ή ριζική ανακαίνιση των πεπαλαιωμένων σχολείων της χώρας. Την ενίσχυση των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό (μηχανικούς, αρχιτέκτονες, εργοδηγούς) ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους. Την απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησης και αδειοδότησης, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να προχωρούν άμεσα σε αναγκαίες παρεμβάσεις χωρίς χρονοβόρα γραφειοκρατία.

Ο Δήμος Τρικκαίων δε ζητά χάρη, αλλά διεκδικεί το αυτονόητο δικαίωμα των παιδιών και των εκπαιδευτικών να μορφώνονται και να εργάζονται σε ασφαλή, λειτουργικά και αξιοπρεπή σχολικά κτήρια.

Με πνεύμα συνεργασίας, αλλά και αποφασιστικότητας, ζητούμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να ανταποκριθεί άμεσα και ουσιαστικά στο αίτημα αυτό, που αποτελεί επένδυση στο μέλλον της τοπικής κοινωνίας και της πατρίδας μας.

Με εκτίμηση,

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων»

Από το γραφείο Τύπου