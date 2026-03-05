Δήμος Πύλης: Υπογραφή σύμβασης για έργο αποκατάστασης ζημιών στην περιοχή των Πινδέων

Ο Δήμος Πύλης συνεχίζει τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου 2023, προχωρώντας στην υπογραφή ακόμα μιας σύμβασης από τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κωνσταντίνο Μαράβα, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου, η σύμβαση αφορά την εκτέλεση έργου, «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές της Δημοτικής Ενότητας Πινδέων του Δήμου Πύλης μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023», με ανάδοχο την Εταιρεία ΤΕΚΤΑΜΟΣ Ο.Ε.. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης σε βασικά δίκτυα και υποδομές της περιοχής , οι οποίες υπέστησαν σημαντικές φθορές από έντονα καιρικά φαινόμενα, με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και τη βελτίωση της ασφάλειας για τους κατοίκους.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το, «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών-Υποδομές ΟΤΑ 2021-2025», του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Η Δημοτική Αρχή Πύλης υλοποιεί με συνέπεια τον σχεδιασμό της για την αποκατάσταση των πληγεισών, δίνοντας έμφαση στην στήριξη των τοπικών κοινωνιών και στην ενίσχυση των υποδομών του Δήμου.